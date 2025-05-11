05/11各報重點新聞一覽

蔡易餘及王美惠等民進黨立委擬具「港澳條例部分條文修正草案」，防止中資借殼港澳干擾台灣市場。（美聯社）

2025/05/11 07:03

自由時報

立委提案修港澳條例 防中資繞道洗產地害台

因應美國加徵對等關稅，政府嚴防中國商品經台灣「洗產地」，蔡易餘及王美惠等民進黨立委擬具「港澳條例部分條文修正草案」，並已交付內政委員會審查；蔡易餘強調，美方早已將港澳視為中國的一部分，港澳的貿易、投資或技術合作，理應適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定，以防止中資借殼港澳干擾台灣市場。

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國定假日變多 壓縮開業天數、墊高成本 西醫基層籲：下修合理門診量

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，新增教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日與小年夜為國定假日，勞動節改全民放假；中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界正醞釀向健保署提案，盼將現行每月廿五天的「合理門診量」下修至二十四天甚至二十三天，減輕營運壓力。

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飛彈互轟 外界憂開戰 美國斡旋 川普：印巴同意全面停火

印度與巴基斯坦十日在美國領導的國際斡旋介入下，同意全面立即停火，結束這兩個南亞核武國家數十年來最嚴重的軍事對抗。停火的消息是由美國總統川普率先在其社群平台上發布，「經過美國斡旋的漫長談判，我很高興宣布，印巴已同意全面立即停火，恭喜兩國展現出常識和智慧」。

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聯合報

美國調解斡旋 印、巴同意全面停火

對印度與巴基斯坦自七日來的武裝衝突，美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，經美國調解斡旋下，經過一夜會談後，「印、巴已同意全面且立即停火」。巴基斯坦副總理兼外長達爾也證實，與印度同意立刻停火。他十日接受巴媒訪問時強調，停火並非局部性，而是全面停火。

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前瞻打造…銀髮健身俱樂部難撐 全台已8處關門

我國老年人口預計今年超過兩成，衛生福利部為預防老化流失肌力，挹注二點八八億元前瞻經費推動銀髮健身俱樂部，截至三月底已開設二六三處，但長輩對健身房接受度不高、器材難上手，據點慘澹經營，已八處關閉，許多據點反映，今年起三年補助期將屆，恐更多據點倒閉。

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中國時報

中美關稅談判 管制芬太尼交鋒

美中10日起在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談。白宮於前夕表示，美國不會單方面調降對中國的高關稅，中方也需要讓步。美國總統川普另證實，將對各國維持至少10％「基準關稅」，有些國家可能會更高，但若有國家提出「很棒的」方案，也可能會有「例外」。

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川普擬下令 核能全面復興

為滿足不斷成長的用電需求，《紐約時報》看到的美國政府草案顯示，美國總統川普正考慮頒布幾項行政命令，旨在加快核電廠的建設，迎來「核復興」。相關草案提到，美國在擴大核電方面已落後於中國，呼籲對聯邦安全法規作出「全面修訂」，好讓新核電廠的建設變得更容易。

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國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界醞釀提案，盼下修「合理門診量」門檻。（取自freepik）

印度與巴基斯坦10日宣布立即停火後，巴國旁遮普省的民眾上街揮灑玫瑰花瓣，高舉海報與標語，慶祝停火與宣稱勝利。（法新社）

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