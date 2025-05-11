10縣市豪雨特報！ 鋒面晚間逐漸南移、北台灣雨勢趨緩

今日受鋒面影響，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨。（資料照）

2025/05/11 06:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（11日）受鋒面影響，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，氣象署凌晨發布10縣市豪雨特報。鋒面預計到了晚上會逐漸南移至巴士海峽，北台灣降雨會逐漸減緩，降雨空檔也會變多。

氣象署凌晨3點15分針對10縣市發布豪雨特報，台中市山區、南投縣及嘉義縣山區須注意「豪雨」；苗栗縣山區、台中市平地、彰化縣、雲林縣、嘉義縣平地、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣則須注意「大雨」。

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氣溫方面，由於東北季風增強，各地氣溫會再下降，北部、宜蘭整日18至22度，中部、花蓮20至24度，感受濕涼，南部、台東22至27度，早晚也稍涼，外出請適時增添衣物。澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨；澎湖23至26度，金門20至24度，馬祖19至22度。

空氣品質部分，高屏空品區為「良好」等級；宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

週一（12日）清晨各地仍偏涼，白天氣溫稍回升；鋒面位於巴士海峽，水氣仍影響南台灣，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區降雨會由北而南逐漸趨緩，轉為多雲天氣。北部18至27度，中部20至27度，南部22至27度，東北部18至25度，東部19至25度，東南部21至25度

週二（13日）水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。白天氣溫持續回升，北部18至30度，中部20至31度，南部21至32度，東北部17至28度，東部19至27度，東南部20至29度。

週三、週四（14日、15日）環境為偏東南風，各地仍以多雲到晴天氣為主，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨，各地氣溫溫暖偏熱。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 21 22 ~ 23 25 ~ 27 21 ~ 24

氣象署發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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