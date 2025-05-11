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    母親節下雨天何處去？來去彰化花壇虎山巖看金黃炸裂的金針花！

    彰化花壇虎山巖金針花每年都在母親節進入盛開期，閃亮亮的金黃飽滿，也成為網美照的熱門景點。 （林榮生提供）

    彰化花壇虎山巖金針花每年都在母親節進入盛開期，閃亮亮的金黃飽滿，也成為網美照的熱門景點。 （林榮生提供）

    2025/05/11 06:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕下雨的母親節何處去？當然是來彰化花壇虎山巖看金黃炸裂的金針花！因為金針花是一日花，每朵都是早上才開，加上虎山巖所種的台東7號，花瓣比較厚，完全不怕雨，就算下雨天來賞花，完全不受影響！

    彰化秀水攝影愛好者林榮生表示，金針花進入盛開期，整片都是金黃點點，人潮也多到爆炸，為了要拍美照，還有幫別人拍網美照，就要避免太多的遊客，擠爆現場。他發現早上6、7點就抵達，讓人物站在步道，順著光，拉出延伸感，拍到8點要離開，這時候停車場已見車潮，還有好多遊覽車來，就是專程來看金針花。

    在地人指出，金針花又稱「母親花」，母親節當然就是帶媽媽來看金針花，就算下雨也是能夠賞花，拍網美照，但走在坡道時，就怕會濕滑，務必提高警覺。

    在地人強調，金針花完全不怕雨，就算下雨也不影響賞花，由於金針花在盛開期，每天約開10萬朵，每到假日就會炸金針花來請遊客吃，光是昨天就有許多遊覽車從北部、南部專程來看金針花海，由於虎山巖也完全不收門票與停車費，因此更受到歡迎，成為爆紅的景點。

    彰化花壇虎山巖金針花滿滿的金黃炸裂，要拍網美照就要避開人潮提早到，才能運用步道讓照片有延伸感。（林榮生提供）

    彰化花壇虎山巖金針花滿滿的金黃炸裂，要拍網美照就要避開人潮提早到，才能運用步道讓照片有延伸感。（林榮生提供）

    彰化花壇虎山巖金針花滿滿的金黃炸裂，要拍網美照就要避開人潮提早到，才能運用步道讓照片有延伸感。（林榮生提供）

    彰化花壇虎山巖金針花滿滿的金黃炸裂，要拍網美照就要避開人潮提早到，才能運用步道讓照片有延伸感。（林榮生提供）

    彰化花壇虎山巖金針花完全不怕雨，加上花瓣較厚，最適合全家在母親節來賞花。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花完全不怕雨，加上花瓣較厚，最適合全家在母親節來賞花。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花完全不怕雨，加上花瓣較厚，最適合全家在母親節來賞花。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花完全不怕雨，加上花瓣較厚，最適合全家在母親節來賞花。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花每年都在母親節進入盛開期，閃亮亮的金黃飽滿，也成為網美照的熱門景點。 （林榮生提供）

    彰化花壇虎山巖金針花每年都在母親節進入盛開期，閃亮亮的金黃飽滿，也成為網美照的熱門景點。 （林榮生提供）

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