廢電池別亂丟！彰化0.5公斤電池換好康又來了！

快檢查家裡還有沒有廢電池！彰化縣環保局5月將在彰化市、員林市舉辦廢電池回收換好康活動。（記者劉曉欣攝）

2025/05/11 05:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕家裡還有廢電池嗎？彰化縣環保局換好康活動又來了，5月主角由廢電池登場，只要廢電池0.5公斤就能夠兌換1塊肥皂，或是2個行動電源也可以！

環保局指出，這次廢電池換好康，將直接前進大賣場辦理，並配合民眾選在星期五的下班時段。第1場5月16日在家樂福彰化店B1美食街登場，第2場5月23日在大潤發員林店1樓美食街，兌換時間都是下午4點到7點，每場次每人限換2份宣導品，活動前開始會發號碼牌，每場次兌換人數為210人。

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環保局表示，廢電池應該要回收，如果沒有回收，直接當成一般垃圾丟到垃圾車，就會有爆炸的可能，對於倒垃圾與清潔隊員都非常危險，就算只是小小一顆的紐扣型電池也是要養成回收的習慣，這次回收的廢電池包括乾電池、鋰電池與鈕扣型電池。

由於大多數的民眾，都習慣把廢電池集中再一起回收，但環保局強調，廢電池及鋰電池請分開貯存，減少危險發生。因為最常見的鋰電池就是用在手機、相機、筆電或是平板電腦，鋰金屬材料活性大，一旦沒有妥善回收，在收運過程中遭到擠壓、高溫或是導電，都有可能引發危險釀成災害。

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