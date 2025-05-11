雨彈夜襲中部5縣市 「苗中彰投雲」大雷雨轟炸

氣象署對「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點。（擷取自中央氣象署網站）

2025/05/11 01:35

首次上稿 00:54

更新時間 01:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（11日）凌晨0點25分對中部5縣市發布豪雨、大雨特報提醒，受鋒面影響，易有短延時強降雨，台中市山區、南投縣今天有局部大雨或豪雨，苗栗山區及台中、彰化、雲林地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方落石。

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氣象署也在凌晨1點23分對「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點。

豪雨特報範圍：台中市山區東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區；南投縣全境。

大雨特報範圍：苗栗縣山區卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉；彰化縣全境；雲林縣全境。

大雷雨示警區域：

苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉。

台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。

彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。

南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉、仁愛鄉。

雲林縣斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉、元長鄉。

氣象署中部5縣市發布豪雨、大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

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