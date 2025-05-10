桃園「媽媽桃」母親節中壢銀河廣場展售 還有1元農產競標

樂天女孩嘎琳與桃園市長張善政、復興區農會一同推廣媽媽桃。（桃市府農業局提供）

2025/05/10 23:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府農業局今（10日）、明2天在中壢銀河廣場舉辦「媽媽樂桃桃 好農Go Go購」活動，透過農會行動直銷車，在中壢銀河廣場展售多汁香甜的復興區媽媽桃，還有1元競標優質農產促銷活動。

每年5月至7月為拉拉山水蜜桃產季，5月上市的水蜜桃又稱媽媽桃，種植中低海拔區域，每年母親節前後為盛產期，媽媽桃皮薄、果肉細緻、口感香甜，市府農業局指出，今年媽媽桃種植面積約43.5公頃，產量約294公噸，產量較去年增加2成；今年水蜜桃種植面積約210公頃，總產量則逾1100公噸。

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桃園市長張善政表示，時令盛產的復興區「媽媽桃」皮薄多汁、果肉細緻香甜；市府補助桃園市農會及13區農會購置行動直銷車，桃園好農行動直銷車隊正式成軍，未來將開往各地進行農產推廣與銷售，擴大在地農產品市場能見度。

農業局長陳冠義表示，因應母親節到來，活動現場也邀請樂天女孩嘎琳領軍，與張善政及農會女力代表進行「媽媽桃甜蜜連拍」，展現支持媽媽桃與女性農業力量的行動力，現場活動每整點也安排「1元競標促銷」，由各區農會帶來代表性明星商品進行1元起標，讓民眾有機會以超值價格帶回優質農產。

陳冠義表示，5月14日將繼續在桃園市政府府前廣場展售媽媽桃，另也可透過復興區農會（https://reurl.cc/RY8XAr）或「桃園好農」（https://tyagri.tycg.gov.tw/）網路訂購。

5月上市的水蜜桃又稱媽媽桃，每年母親節前後為盛產期。（桃市府農業局提供）

桃市各級農會行動直銷車隊也正式成軍，現場每整點安排農產品「1元競標促銷」。（桃市府農業局提供）

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