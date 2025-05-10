為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園「媽媽桃」母親節中壢銀河廣場展售 還有1元農產競標

    樂天女孩嘎琳與桃園市長張善政、復興區農會一同推廣媽媽桃。（桃市府農業局提供）

    樂天女孩嘎琳與桃園市長張善政、復興區農會一同推廣媽媽桃。（桃市府農業局提供）

    2025/05/10 23:38

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府農業局今（10日）、明2天在中壢銀河廣場舉辦「媽媽樂桃桃 好農Go Go購」活動，透過農會行動直銷車，在中壢銀河廣場展售多汁香甜的復興區媽媽桃，還有1元競標優質農產促銷活動。

    每年5月至7月為拉拉山水蜜桃產季，5月上市的水蜜桃又稱媽媽桃，種植中低海拔區域，每年母親節前後為盛產期，媽媽桃皮薄、果肉細緻、口感香甜，市府農業局指出，今年媽媽桃種植面積約43.5公頃，產量約294公噸，產量較去年增加2成；今年水蜜桃種植面積約210公頃，總產量則逾1100公噸。

    桃園市長張善政表示，時令盛產的復興區「媽媽桃」皮薄多汁、果肉細緻香甜；市府補助桃園市農會及13區農會購置行動直銷車，桃園好農行動直銷車隊正式成軍，未來將開往各地進行農產推廣與銷售，擴大在地農產品市場能見度。

    農業局長陳冠義表示，因應母親節到來，活動現場也邀請樂天女孩嘎琳領軍，與張善政及農會女力代表進行「媽媽桃甜蜜連拍」，展現支持媽媽桃與女性農業力量的行動力，現場活動每整點也安排「1元競標促銷」，由各區農會帶來代表性明星商品進行1元起標，讓民眾有機會以超值價格帶回優質農產。

    陳冠義表示，5月14日將繼續在桃園市政府府前廣場展售媽媽桃，另也可透過復興區農會（https://reurl.cc/RY8XAr）或「桃園好農」（https://tyagri.tycg.gov.tw/）網路訂購。

    5月上市的水蜜桃又稱媽媽桃，每年母親節前後為盛產期。（桃市府農業局提供）

    5月上市的水蜜桃又稱媽媽桃，每年母親節前後為盛產期。（桃市府農業局提供）

    桃市各級農會行動直銷車隊也正式成軍，現場每整點安排農產品「1元競標促銷」。（桃市府農業局提供）

    桃市各級農會行動直銷車隊也正式成軍，現場每整點安排農產品「1元競標促銷」。（桃市府農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播