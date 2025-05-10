屏東山林驚見「死飛鼠吊樹頭」 山友怒批：又見熊鷹陷阱

有山友在大漢山林道目擊已觸發的熊鷹陷阱。（民眾提供）

2025/05/10 23:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕熊鷹是原住民族聖鳥，羽毛代表狩獵的勇氣，也是地位象徵，但盜獵事件時有所聞。屏東縣大漢山林道近期被山友發現出現陷阱，是氣得拍照下山舉報。學者孫元勳指出，這個就是常見的熊鷹陷阱，呼籲主管單位能提高目擊回報機制及獎勵，提高山友回報意願護鷹。

熊鷹羽飾與高屏地區排灣族原住民有深刻關聯，但在不同部落或是家族當中，流傳至今有不同的詮釋。部分流派認為熊鷹會抓走襁褓中嬰兒，視熊鷹為敵人，狩獵熊鷹是勇氣象徵；但也有流派強調，熊鷹的羽毛與百步蛇花紋相似，是神聖的百步蛇的化身，也是族人守護神，獵殺乃傳統禁忌。但坊間受配戴熊鷹羽彰顯身分所衍生的交易事件以致販賣牟利的事件是不時傳出。

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山友日前到春日鄉大漢山林道登山，要進入浸水營古道時，在靠近山崖處發現有棵大樹的樹梢是特別的奇怪，末端有大片皮毛。山友靠近一看，發現竟是一隻飛鼠的皮毛，且樹梢上方還佈有後兩個捕獸鋏，明顯就是捕獵以熊鷹為主的大型陷阱，是氣得拍照並下山報警。

保警獲報後，當地駐地單位隨即派員前往查看，但疑似盜獵戶已有警覺提前撤除，最後並未有所發現。所幸山友是拍下鐵證，只見皮毛內塞得不是肉，而是保特瓶，就是典型的熊鷹陷阱。

長期研究包括熊鷹的國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳推測，目前全國熊鷹僅約近千隻，大多在國家公園或保護（留）區有較穩定的野外族群外，低海拔地區族群有棲地喪失及過度獵捕威脅，其中來義、春日山區都曾有目擊，卻反而成為不肖獵戶狩獵目標。

2022年年來義鄉1名陳姓獵人違法獵捕熊鷹3隻，遭檢方起訴，屏東地院認陳男獵鷹僅供傳統文化頭飾所用，並非販賣牟利予以緩刑，雖須向公庫支付6萬元並接受法治教育2場次，卻仍引起保育團體反彈，認為輕判恐助長獵鷹歪風。

孫元勳指出，飛鼠為熊鷹食物，不肖獵戶大多會以飛鼠毛皮包著保特瓶後掛在樹上，並在樹枝的前後方佈置獸鋏，若是有熊鷹真的被吸引前來，就有可能被獸鋏夾住無法脫困，縱使熊鷹硬是逃脫，卻曾目擊爪子遭斷肢，或被獸鋏夾住帶著飛的保體，這類個體可說是兇多吉少，因獵捕陷阱層出不窮，希望能比照目擊黑熊的模式，研擬一套相應對的獎勵方法，提高山友回報意願，避免又有熊鷹遭害。

林保署屏東分署指出，將再派員前往現地再次查勘，而回報獎勵機制，現已有《取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法》，而學者建議的專項獎勵，將會進行內部反映。

有山友在大漢山林道目擊已觸發的熊鷹陷阱。（民眾提供）

一級保育類熊鷹。（資料照，呂宏昌老師提供）

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