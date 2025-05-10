台中25年老店「珍來拉麵」吹熄燈號 粉絲崩潰搶「最後一碗」

「珍來拉麵」突然宣布將停業，老顧客天天大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/10 23:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中英才路經營25年的「珍來拉麵」，以道地日式拉麵建立口碑，近日無預警在臉書宣布營業至12日，讓客人崩潰「以後吃不到怎麼辦」，停業消息傳出，每天店外大排長龍，由於人手有限、當日食材也用盡，店家只能請客人回去，明天再來，老闆娘今天不捨說，由於房屋問題，只能向顧客說再見，遺憾不能讓大家再來吃麵。

游姓老闆曾在日本珍來拉麵總店任職近20年，返台後創業開店，以純正日式手藝與穩定品質，累積許多忠實顧客與好口碑，不僅拉麵廣受好評，煎餃與唐揚雞等多道料理也是饕客必點美食。

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店家近日在臉書宣佈停業消息，讓許多顧客錯愕不已，每天中午、晚上用餐前店面就大排長龍，老闆娘說，準備2天的食材，半天就賣光，她與先生在10年前已經退休，接棒給女兒經營，目前店裡僅女兒和女婿兩人掌廚，還有25年前在店裡工讀的員工會來店裡幫忙，店裡人手不足，只能截斷人龍，請顧客別再排了。

老闆娘哽咽說，這條路店舖並不好經營，流動率很高，幾乎年年換租客，她和先生兩人用心煮麵，憑好手藝累積許多顧客，能經營25年很不容易，當初房東告訴他們，要租100年都沒問題，現在麵店已經傳到第二代，房東也是傳到兒子第二代，二代房東是牙醫要收回店面開診所，他們聽到時如晴天霹靂，但只能忍痛接受，女兒目前也決定回女婿老家高雄，因此沒有另覓新址重新開店的計畫。

珍來拉麵累計許多忠實顧客，附近公司行號、中國醫大及附設醫院的師生、員都是老客人，從年輕吃到老，看到停業消息相驚訝，紛紛回來吃麵，這幾天店內時時客滿、店外排龍，許多客人特地向店家告別，老闆及老闆的3個女兒和孫子也來店裡幫忙，仍無法疏解人潮，老闆娘哽咽說，已經不知哭了多少回，遺憾不能讓許多專程回店的老顧客，再吃到好手藝。

「珍來拉麵」突然宣布將停業，許多老顧客趕緊來回味。（記者蔡淑媛攝）

「珍來拉麵」吹熄燈號，老闆娘哽咽不捨揮手再見。（記者蔡淑媛攝）

老闆夫妻經營「珍來拉麵」25年，累積許多忠實粉絲。（記者蔡淑媛攝）

「珍來拉麵」以純正日式手藝，累積許多忠實粉絲。（記者蔡淑媛攝）

「珍來拉麵」傳給二代經營。（記者蔡淑媛攝）

游姓老闆曾在日本珍來拉麵總店任職近20年，返台後創業開店。（記者蔡淑媛攝）

「珍來拉麵」吹熄燈號，老顧客向店家道別，老闆娘落淚不捨。（記者蔡淑媛攝）

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