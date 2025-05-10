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    花現桃園！復興繡球花、大溪金針花海盛開 台7線玩美到6月

    桃園市復興區枕頭山商圈，由繡球花妝點而成的「花湯滿溢」裝置藝術正式亮相。（桃園市農業局提供）

    桃園市復興區枕頭山商圈，由繡球花妝點而成的「花湯滿溢」裝置藝術正式亮相。（桃園市農業局提供）

    2025/05/10 23:00

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025花現台七-繡球金針農遊趣」今天在桃園市復興區桃花源休閒農業區枕頭山商圈揭幕，以繡球花堆疊交織而成的「花湯滿溢」3公尺高的裝置藝術正式亮相，大溪區百吉休閒農業區遊客中心目前有超過8萬株金針花海綻放，花期預計到6月下旬，適逢母親節，適合全家出遊欣賞繡球花及「母親花」金針花海之美。

    宣傳記者會上，復興區三民國小森巴鼓隊帶來震撼鼓聲，溪口台社區泰雅族媽媽以繡球花融合部落文化展現迎賓舞。副市長王明鉅說，活動串聯台七桃花源休閒農業區繡球花，與大溪百吉休閒農業區金針花海，橫跨2個休閒農業區打造農遊軸帶，在2個休閒農業區及商圈安排18條輕旅行，加上正值5月媽媽桃產季，歡迎大家來復興、大溪遊玩。

    農業局長陳冠義說，桃花源休閒農業區不僅是台灣繡球花盆花的源地，更是北台灣繡球花重要供應產區，繡球花目前花況約5成，預計5月下旬到6月底盛開；百吉休閒農業區遊客中心則擁有北台灣最大規模金針花海，總計種植約17萬株、面積達2．5公頃，目前花開近5成，預計花期到6月下旬。

    陳冠義也提到，由繡球花妝點而成的「花湯滿溢」裝置藝術，是枕頭山商圈全新打卡地標，以茶壺與茶杯為靈感，融入巧思設計出獨特的造景，將原本如絲絹般潺潺流下的茶湯，加入創意幻化為繽紛盛開的繡球花，設計出獨特造景，成為台7線上迎賓新亮點。

    農業局指出，「花現台七-繡球金針農遊趣」活動持續到25日，詳細活動資訊可上「桃園好農」臉書粉專查詢。

    大溪百吉休閒農業區遊客中心金針花海花開近5成，花期持續到6月下旬。（記者李容萍攝）

    大溪百吉休閒農業區遊客中心金針花海花開近5成，花期持續到6月下旬。（記者李容萍攝）

    桃園市復興區桃花源休閒農業區的繡球花，目前花況約5成。（桃園市農業局提供）

    桃園市復興區桃花源休閒農業區的繡球花，目前花況約5成。（桃園市農業局提供）

    溪口台社區泰雅族媽媽以繡球花融合部落文化，展現迎賓舞。（桃園市農業局提供）

    溪口台社區泰雅族媽媽以繡球花融合部落文化，展現迎賓舞。（桃園市農業局提供）

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