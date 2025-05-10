北市「行人徒步區」有7處！西門町住商磨合25年 公館商圈失敗收場

西門徒步區。（記者林承鴻攝）

2025/05/10 22:40

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康街今（10）日下午開始試辦「漫步區」，禁止外來車輛進入。永康街在地里長及商圈理事長原大力反對，認為會對居民生活造成嚴重不便，甚至引起住商對立；後經台北市長蔣萬安親自率領市府局處前往討論協商，提出配套措施，地方態度才軟化配合試辦。

目前台北市有西門、迪化街、華陰街、四平街、沅陵街、紫星社區、健康路45巷共7個行人徒步區，其中遊客最多的西門徒步區已啟用超過25年，最晚啟用的迪化街徒步區則實施近7年，迪化商圈理事長鄭玟和強調「溝通是重點」，要用心消除居民疑慮。公館商圈就因試辦後住戶及商家反彈聲浪大，高達71%在地民眾反對而停辦，成為最著名的失敗案例。

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迪化街徒步區 「溝通是重點」

迪化街徒步區於2018年啟用，管制範圍自南京西路至民生西路，時間為每週日上午10點至下午5點。永樂里里長林宗穎表示，當地住商混合，居民一開始抗議聲浪頗大，反對的理由包括車子開不進來、停車不方便、路人會跑到巷弄抽菸等，他坦言，其實到現在仍有居民不贊同設置徒步區，只是習慣了。再加上里長居中和商圈及里民溝通，市府也派出副市長開協調會，才達成現在的模式。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和說，要做徒步區「溝通是重點」，當初有跟居民說「會做到最好給你們看」，盡可能消除疑慮，實際執行上也採取彈性管制，會看身分證放行車輛，時間一長，開車的人也會因為人多不好開而放棄開車進去。

不過，徒步區管制所需的義交、工讀生等人力都需要錢，鄭玟和坦言，能否持續做下去要看經費穩不穩定，若有的商家不願意出錢，就會造成不公平，甚至需要代墊，希望市府能出資補助。

西門假日擴大管制 人山人海

西門徒步區自1999年啟用，平日管制時段自晚間6點到11點，假日自上午11點到晚間11點，管制範圍為漢中街、峨嵋街、武昌街二段共約1.1公里路段，每到假日都人山人海。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，實施徒步區一定會有磨合期，西門商圈一開始其實也是住商混合，樓下一大堆人對住在樓上的老百姓沒有好處，還會影響車子動線，所以一定有人會抗議，但經過20多年時間後，居民就比較沒有那麼多意見。

劉金龍說，西門徒步區基礎建設前後調整非常多地方，例如透過增加街區照明提升安全感，但會影響2樓以上居民，因此當初也有人反對，不過經過磨合最後仍妥協。他指，現在住戶較少，就算戶籍設在西門，也未必住在那邊。而當地送貨司機也已有默契，知道進去要減速。

公館商圈2014年試辦徒步區

台北市推行徒步區也曾多次碰壁，最有名的失敗案例就是公館商圈。北市府曾於2014年前市長郝龍斌任內試辦公館行人徒步區，每週六、日及國定假日的中午12點至晚間10點，封閉羅斯福路三段316巷、286巷、316巷8弄及羅斯福路四段24巷、24巷12弄等5條巷道，僅開放行人及自行車通行。

此舉引發當地民眾不滿，住戶批評影響居住品質，商家也抱怨營業額下滑，市府舉行說明會也無法弭平爭議。前市長柯文哲上任後，交通局於是宣布以i-Voting及問卷調查方式，決定徒步區去留。第一階段i-Voting民意支持度有76%，但第二階段現地問卷調查則高達71%反對，顯示一般市民與當地住戶及商家的意見截然不同。根據民調結果，因反對者較多，市府最後停辦徒步區。

迪化街行人徒步區。（記者林承鴻攝）

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