金門表揚模範母親 陳福海：天下的媽媽都是最偉大的

金門縣政府頒獎表揚15位模範母親，縣長陳福海（後排左7）、副縣長李文良（後排左4）與各鄉鎮長均出席同賀。（記者吳正庭攝）

2025/05/10 22:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在金湖飯店頒獎表揚盧勤等15位模範母親，縣長陳福海說，天下的媽媽都是最偉大的，呼籲及時行孝，把握當下。

金門縣模範母親表揚大會在賢庵國小二胡樂團、公揹婆社表演後溫馨展開，15位模範母親很有默契的一身傳統簡約裝束出席，在家人親友簇擁下一一上台接受獻花、表揚。

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獲得金門縣年度模範母親有金城鎮：艾金綢、楊敏悦、盧勤、陳寶招。金湖鎮：李麗華、洪玉樓、陳秀華。金沙鎮：李油來、周月娌、黃如玉。金寧鄉：王蘭英、周美女、陳快治。烈嶼鄉：吳梅蘭、林素賢。

陳福海無緣下屆縣長選舉，有心牽成副縣長李文良成接班人，當著全場再次肯定李文良協助他推動縣政及維繫財政的過程，替他分憂解勞，並邀請李文良夫婦上台；陳福海一邊看著身旁妻子許梨羡也同時強調，「我們在外面努力，如果沒有背後那隻手的全力支持」，是不會有現在的成果。

陳福海感性地說，他有一個很好的媽媽，他和媽媽母子情深，很遺憾的是媽媽3年前離世，一路走來，媽媽給他一些教育、讓他更認真、更用心，「媽媽一切福報，都累積在我們這一代身上」。

陳福海說，天下的媽媽是最偉大的，要及時行孝、把握當下，一個問候、一個擁抱、一個微笑，沒有媽媽就沒有當下這一切。

他再次推崇另一半說，旁邊這一位，如果沒有她，30多年沒辦法為這塊土地來服務，每當有困難的時候，他還是會說，「媽媽在哪裡？」、「這是我另外一個媽媽、孩子的媽媽」，感謝一路走來的貴人。

李文良說，她的另一半懷胎9個月被診斷出有併發症，當時的醫生只告訴他「希望小孩子能用最快的速度生下來」，情況緊急又緊張，李文良被請進產房陪產，目睹太太從進產房、麻醉、動刀、羊水破、小孩子拿出來、剪臍帶所有過程，他這才知道媽媽要生一個小孩子這麼辛苦；後來孩子送進育嬰室，經過一番折騰的另一半在恢復室待了40分鐘，她清醒起來第一句話是「小朋友怎麼樣？」

李文良說，為母則剛，這件事對他影響深遠。

社會處說，活動也融入性別平等的觀念，積極響應反性別暴力的議題宣導，盼藉此喚起社會大眾對性別尊重與平權的重視，共同營造平權友善的環境。

金門縣政府頒獎表揚15模範母親，獲獎者在家人親友陪同下開心出席。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表揚模範母親，縣長陳福海（右1）、副縣長李文良（左1）分別獻花給妻子。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表揚模範母親，縣長陳福海也帶頭宣導性別平等。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良提及另一半辛苦生產後醒來第一句話先關心孩子的健康狀況，現在提起還會起雞皮疙瘩。（記者吳正庭攝）

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