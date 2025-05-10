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    宮廟博物館認證徵件開跑 台南廟宇一同守護傳統工藝

    台灣首廟天壇的「雙獅戲球」石雕。（台南市文化局提供）

    台灣首廟天壇的「雙獅戲球」石雕。（台南市文化局提供）

    2025/05/10 21:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南推動「宮廟博物館」認證制度，透過台南廟宇承載豐碩多樣的傳統工藝，進一步保存這些珍貴文化資產。今年度徵件即日起開跑，廣邀宗教文化界響應加入文資行列。

    台南市文化局今（10）日在第1座獲頒認證的宮廟「台灣首廟天壇」舉辦成果發表與徵件說明，期望承先啟後帶動更多廟宇共襄盛舉。去年首次開放台南市廟宇申請認證，總計13間宮廟通過初審，參與第1階段輔導培力工作坊，更加認識自身宮廟工藝。

    柳營代天院有人間國寶王保原少見的大型泥塑作品、開基靈祐宮在講師引導下，將導覽串聯到工藝題材中。未來有更多廟宇投入這項計畫，讓民眾在進入廟宇神聖空間的當下，同時品味宗教工藝文化。

    副市長葉澤山說，「宮廟博物館計畫」自2022年推動以來，除了透過盤點宮廟內的工藝資源，發掘精緻且極具在地性的工藝作品，也透過輔導培力，協助參與宮廟保存、維護、活用及推廣這些重要資產。目前已有7間廟宇陸續獲頒「宮廟博物館」認證，像是天壇燈光的營造、府城隍廟的語音導覽、三寮灣東隆宮的文物展示等，皆在宮廟間起了示範性作用。

    文化局長黃雅玲說，未來也會規劃將廟宇神獸導入IP形象與數位應用，讓傳統工藝轉化為可親近、可識別、可永續的文化品牌，吸引年輕世代參與，開啟文化創新。宮廟也是文化保存的關鍵力量，一同為台南打造一座無牆、永續、活絡的「宮廟博物館」。

    文化局說，「宮廟博物館認證」不僅是一項深化廟宇工藝保存與推廣的長期認證計畫，更是一種文化交流平台，並增進廟宇文物保存，今年度徵件即日起到6月2日，只要是台南市登記立案寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體，都可提出申請。

    台灣首廟天壇的「瓜果珍奇菜味香/壽石名花品自高」石雕。（台南市文化局提供）

    台灣首廟天壇的「瓜果珍奇菜味香/壽石名花品自高」石雕。（台南市文化局提供）

    學甲慈濟宮的葉王交趾陶作品「 胖羅漢、瘦羅漢」。（學甲慈濟宮提供）

    學甲慈濟宮的葉王交趾陶作品「 胖羅漢、瘦羅漢」。（學甲慈濟宮提供）

    台南推動「宮廟博物館」認證制度，今日發表成果並邀請宗教文化界響應加入行列。（台南市文化局提供）

    台南推動「宮廟博物館」認證制度，今日發表成果並邀請宗教文化界響應加入行列。（台南市文化局提供）

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