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    吃完母親節蛋糕如何收拾 彰化縣環保局一次說清楚

    彰化縣環保局表示，吃剩的蛋糕或是奶油，不可丟一般垃圾，要當熟廚餘回收。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣環保局表示，吃剩的蛋糕或是奶油，不可丟一般垃圾，要當熟廚餘回收。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/10 21:54

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕不少人以吃大餐、吃蛋糕方式來歡慶母親節，彰化縣環保局公布母親節資源回收指引，其中，裝蛋糕紙盤是紙容器，應該在清洗後回收，而吃不完的奶油與蛋糕，則是熟廚餘，也要記得回收，如果未依規定做好分類，最高可罰6000元。

    環保局表示，每年的5月第2個星期日是母親節，也是年度重要節日，許多人都會買蛋糕、送禮物來慶祝，而每款蛋糕都有精美包裝，並附上蠟燭、紙盤與塑膠刀叉，也希望民眾在吃蛋糕的同時，也能夠依照去年7月上路的垃圾分類新制，做好資源回收。

    因此，無論蛋糕禮盒是紙盒還是透明盒，或是用保麗龍盒，這些通通都可以回收；裝飲料的紙杯、裝蛋糕的紙盤，也都在清洗過後，當作紙容器回收；一般紙類的卡片，就當成紙類回收。

    不過，吃蛋糕、切蛋糕所用的一次性塑膠刀、叉，還有蛋糕所用的蠟燭、裝飾蛋糕的插牌，則是不可回收的一般垃圾。包括禮盒所用的緞帶、金蔥絲帶與裝飾包裝紙、泡棉包裝或是塑膠緩衝材，或是造型氣球，如果要丟棄的話，也是當作一般垃圾。但康乃馨等鮮花，則依照各地區的規定來辦理。

    至於，吃不完的蛋糕要怎麼丟？環保局指出，蛋糕吃不完，包括奶油在內的巧克力或是奶油，通通都算是熟廚餘，希望民眾歡慶母親節，也能做好垃圾分類，為愛地球做環保。

    又到一年一度母親節，彰化縣環保局提醒民眾做好分類。（彰化縣政府提供）

    又到一年一度母親節，彰化縣環保局提醒民眾做好分類。（彰化縣政府提供）

    彰化縣環保局提醒，紙餐盤清洗後要回收，一次性的刀、叉與蠟燭則是一般垃圾不回收。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣環保局提醒，紙餐盤清洗後要回收，一次性的刀、叉與蠟燭則是一般垃圾不回收。（記者劉曉欣攝）

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