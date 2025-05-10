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    台南國際龍舟賽晚間點燈 小型公開男子組競爭最激烈

    2025國際龍舟錦標賽，今晚於安平開台天后宮進行點燈儀式。（記者洪瑞琴攝）

    2025國際龍舟錦標賽，今晚於安平開台天后宮進行點燈儀式。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/10 21:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025國際龍舟錦標賽今（10日）晚於安平開台天后宮進行點燈儀式。今年共有121隊參賽，比去年的97隊多。不過往年重頭戲大型龍舟公開男子組，這次僅有9隊參加，第1名最高獎金只有1萬元，然而小型公開男子組多達30隊，力拚最高獎金5萬元，競爭激烈。

    今晚點燈儀式，在廟埕擺放大龍舟8艘及小龍舟4艘總計12艘，加以淨身祈福。同時點亮所有龍舟身上的LED燈飾，擺放1週後，將於16日進行點睛儀式，象徵國際龍舟錦標賽正式啟動。

    市長黃偉哲主持點燈儀式表示，台南龍舟錦標賽擁有多年歷史的傳統賽事，隨著時代進步，不斷注入新元素與創意，讓民眾在觀賞比賽之餘，感受到不同的文化氛圍，還結合文創市集與各式精彩表演，歡迎大家來「看龍舟、吃粽子、享美食」。

    另1個亮點，「即將成真」火舞團帶來精采火舞表演，藉由火舞祈求國泰民安，龍耀陸海空，營造大龍小龍護台南意象，也將於27日開幕當天更盛大演出。

    龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日在台南運河舉行，共有121隊參賽隊伍，合計2792位選手競划比拚。大型龍舟賽包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組（企業類組12隊、社團類組16隊）及公教組10隊；小型龍舟賽則包含公開男子組30隊及公開女子組9隊。

    往年大型龍舟公開男子組競爭激烈，參賽隊伍眾多，隊數愈多、冠軍獎金愈多，最高可達30萬元。不過去年只有15隊報名，冠軍獎金12萬元，今年更是「超滑」到只有9隊，冠軍獎金只有1萬元，但是不少隊伍改參加小型龍舟賽，力拚小型龍舟賽公開男子組最高獎金5萬元。

    南市體育局長陳良乾表示，賽事期間除精彩藝文表演，主會場將設置美食、農特產、文創市集與體驗活動區，邀大家作伴來台南度過端午佳節。

    安平開台天后宮廟埕擺放大、小龍舟12艘，象徵淨身祈福。（記者洪瑞琴攝）

    安平開台天后宮廟埕擺放大、小龍舟12艘，象徵淨身祈福。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（右7）主持點燈儀式，邀請大家來看龍舟賽吃美食。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（右7）主持點燈儀式，邀請大家來看龍舟賽吃美食。（記者洪瑞琴攝）

    「即將成真」火舞團帶來精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

    「即將成真」火舞團帶來精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

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