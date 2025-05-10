屏東人上戲！紙風車培訓19~63歲師生、業務、獸醫 41學員展成果

屏東縣政府攜手紙風車劇團推動「屏東戲劇人才培訓計畫」，第二期學員今晚在屏東藝術館舉辦成果發表「阿猴我的家」。（屏東縣政府提供）

2025/05/10 22:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府攜手紙風車劇團推動「屏東戲劇人才培訓計畫」，邁入第三年，去年底招募的第二期學員，經過5個多月的專業訓練，今晚（10日）在屏東藝術館舉辦成果發表「阿猴我的家」，素人站上表演舞台展現自信，培訓成果豐碩。

今晚演出內容以屏東大小事為主題，由二期學員重新編創，結合歌舞、機械舞、Beatbox、月琴、小提琴、剪紙等不同專長，在舞台上展現自己的個人魅力與特色。此外，更加入全新的「屏東我的家」實驗劇創作演出，以非寫實手法呈現對屏東的生活記憶與期待。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米說，紙風車持續培訓屏東戲劇人才，讓許多熱愛表演藝術者一圓舞台夢，非常感動看到第二期學員們在舞台上展現自我，期待未來有更多戲劇人才加入紙風車屏東團，透過戲劇說演在地故事，推廣屏東的文化。

紙風車屏東團連續兩年在兒童節前夕，於屏東藝術館演出「雞城故事」、「武松打虎」，服務屏東的學童，也成為送給孩子最特別的兒童節禮物。2024年以原創劇「阿猴落地掃」巡演全縣29鄉鎮，讓大小朋友都能感受戲劇的歡樂。

屏東戲劇人才第二期計畫共培訓41位學員，年齡在19到63歲，有學生、教師、照服員、業務員，甚至獸醫師、森林護管員等不同行業，他們從去年12月起展開每週2次，共計41堂課，從基礎的身體訓練、肢體動作暖身、肢體開發與柔軟度訓練，再到即興創作表演，透過不斷的打磨，鍛鍊舞台表演的自信心，為今晚的成果展演做足準備。

參與成果演出的學員說，透過專業課程了解什麼是表演、戲劇訓練，練好多支舞、還要背角色對白，「能夠與志同道合的夥伴一起為戲劇而努力，心中充滿感動！」

屏東戲劇人才培訓計畫第二期學員在屏東藝術館舉辦成果發表。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（中）和二期學員合影。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法