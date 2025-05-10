吃冰消暑！屏東涼夏祭開幕 180秒煙火秀超吸睛

屏東涼夏祭以煙火秀開幕。（記者羅欣貞攝）

2025/05/10 21:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連續3年舉辦的「屏東涼夏祭」，今晚（10日）於屏東縣民公園開幕，超過70家市集品牌共襄盛舉，長達180秒的繽紛璀璨的煙火秀，揭開連續兩個週六、週日的精彩活動。

屏東縣長周春米表示，5月是充滿感恩的月份，今年涼夏祭以「繽紛、異國、歡樂」為主題，特色攤位不僅穿上充滿日本風味的特色服飾外，更邀請「奧樂雞 OLOGY」擔任活動代言，現場集結眾多平時難得一見的美食，邀請鄉親們一起來走走、逛逛、買買、吃吃，度過難忘又快樂的涼夏祭。

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「屏東涼夏祭」集合屏東縣近30家的特色冰品店家，有台式傳統剉冰、水果冰品、日式車輪餅冰、義式冰淇淋、新加坡手切冰、造型霜淇淋等，除了多元化的冰品美食盛宴，現場還有超過30攤的異國及台灣美食，讓民眾一次享受世界各地美食小吃，一起度過繽紛歡樂的夏日時光。

活動現場可見奧樂雞與一座高達8米的日式高塔一起迎賓，民眾穿著日式祭典服至活動現場，或活動期間與現場裝置藝術合照打卡上傳社群平台，就可免費兌換小禮物，玩遊戲闖關還能獲贈限量冰品，另有積木組裝、流體藝術課程，適合大、小朋友同樂。

今晚開幕典禮，長達180秒的煙火秀以繽紛、歡樂為主題，展現屏東獨特的人文及熱情，民眾看得目不轉睛，紛紛拿起手機捕捉美麗瞬間，舞台演出邀請藝人黃霆睿、張若凡及人氣男團「Saturnday」等登場，炒熱活動氣氛。

屏縣府交通旅遊處表示，接下來的舞台演出，還將邀請「ARKis」、實力歌手「魏嘉瑩」、國民妹妹「溫妮」、狼人殺女神「張語噥」等人及屏東在地知名樂團接棒輪番上陣，嗨翻連續兩週的假日夜晚，歡迎大、小朋友一同來屏東吃冰消暑看表演，留下難忘的夏季回憶。

第三屆屏東涼夏祭5月10日至11日、5月17日至18日連續二週的週末下午3點到晚上9點，在屏東縣民公園（台糖街入口）登場，詳情可上活動官網或「屏東涼夏祭」FB粉絲專頁查詢。

屏東在地巧克力口味的霜淇淋。（記者羅欣貞攝）

各式品冰令人食指大動。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米與「奧樂雞 OLOGY」在8米高的日式高塔與鄉親熱情合照。（記者羅欣貞攝）

現場集結各式冰品及美食攤位。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米歡迎民眾來屏東吃冰消暑。（記者羅欣貞攝）

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