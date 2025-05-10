週日中南部、台東進豪雨搖滾區！北部入夜降雨趨緩

2025/05/10 21:30

週日各地易有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，特別在中南部、台東地區以及各地山區有局部豪雨發生機率。（記者方賓照攝）

週六、週日降雨預測。（氣象署提供）

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週日豪雨往中南部狂倒！更溼涼「下週二才轉晴」

〔即時新聞／綜合報導〕明天週日（11日）母親節仍受鋒面影響，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，特別在中南部、台東地區以及各地山區有局部豪雨發生機率；北部、宜蘭整日19至22度，中部、花蓮20至24度，南部、台東22至27度，外出請適時增添衣物。

中央氣象署預報，週日仍受鋒面影響，各地天氣仍不穩定，容易有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，特別在中南部、台東地區以及各地山區有局部豪雨發生機率，提醒強對流影響時容易伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，低窪地區要留意可能有積淹水情況，山區也要慎防坍方、落石及溪水暴漲，特別是近期受到地震影響，土石可能會比較鬆動，非必要請盡量避免前往山區，外出活動也要特別留意天氣變化並注意自身安全；而預計到了晚上鋒面會逐漸南移至巴士海峽，北台灣降雨會逐漸減緩，降雨空檔也會變多。

氣溫方面，週日東北季風增強，各地氣溫會再下降，北部、宜蘭整日19至22度，中部、花蓮20至24度，感受濕涼，南部、台東22至27度，早晚也稍涼，外出請適時增添衣物。

天氣風險公司提醒，明日將持續受鋒面通過及東北季風影響，且有短波槽移入，各地維持陰有短暫降雨或雷雨，在深夜至白天期間降雨明顯，仍須注意海上對流移入，並在陸地增強、擴散的趨勢，在對流移入時須注意短時較大雨勢機會，不排除與今日有相同情況，局部達短時豪雨，各地達大雨等級。請民眾外出行車注意濕滑、積水、淹水等情況。另外近期有地震發生，山區民眾須留意土石鬆動。

紫外線方面，週日基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週日鋒面通過，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響空氣品質，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，午後須留意光化作用影響致使臭氧濃度上升。高屏空品區為「良好」等級；宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，北部、宜蘭整日19至22度，中部、花蓮20至24度，南部、台東22至27度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日高屏空品區為「良好」等級；宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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