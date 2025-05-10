驚見香精桶堆滿臥室！她示警「3種食物」不要碰 網看法兩極

網友提醒，部分手搖飲可能添加香精。但有人說，有些店家是煮真的茶葉。手搖飲示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/05/10 23:32

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年，食品添加物的安全問題備受關注，網友發文分享，曾將房屋出租給化工行業者，驚見對方將大量食品香精桶堆放臥室。她勸告，外面賣的手搖飲、滷肉飯、拉麵，民眾最好少買，因可能添加香精；呼籲「自己動手做，才是對健康最好的保障」。

網友今在Dcard發文分享，曾將房屋出租給化工行業者，並看到對方將大量食品香精桶堆放在臥室內。她提到，許多手搖飲店在製作飲品時，常使用茶精、咖啡精、奶精、糖漿與香精調配，看似色澤誘人，但長期飲用恐對肝臟、腎臟與胰臟造成傷害，導致虛胖或第二型糖尿病等問題。

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原PO進一步指出，市售的肉燥飯與拉麵湯頭也可能摻有香精成分。她觀察到，不少攤販為降低成本，會以肉燥香精與醬油混合，難以分辨是否為天然食材熬製；拉麵湯頭更可能以豚骨、味噌等風味香精快速調製，並非真正熬煮多時。她透露，自己年僅40歲便曾罹患癌症，也在醫院門診中見到許多比她年輕的病患。她呼籲「以上飲料、食物，自己買菜、泡茶動手做，ㄧ定比外食好很多」！

貼文曝光後，多位網友認同原PO說法，「我自己有開店做生意當副業，只能說原PO說的完全正確。一樣的產品用香精來調，味道更香不耗瓦斯，關鍵的食材原料成本還能壓到1/5吧」、「原po說的一點都沒錯，我之前在夜市小吃攤打工幾天，那攤賣藥膳排骨，其實藥膳是一種綠色的粉倒下去，就是平常我們認為的藥膳湯頭了」。

不過也有人指出，仍有不少手搖店使用真材實料，「我之前打工的飲料店是用茶葉煮的欸」、「以前清心打工過 ，是煮真的茶葉！」、「5X嵐我看他們都用茶葉煮，喝起來很濃郁」、「我以前在coco打工過，他們還真的全部都自己來，綠豆沙每天都要用機器打」。

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