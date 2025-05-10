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    彰化火車站前車位供不應求 台鐵、市公所覓地新增停車位

    台鐵位於彰化火車站前、三民路上的連棟舊宿舍正在進行拆除作業。（記者劉曉欣攝）

    台鐵位於彰化火車站前、三民路上的連棟舊宿舍正在進行拆除作業。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/10 19:43

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前的汽、機車位一位難求，後站扇形車庫停車場每到假日更是機車位全部都滿，彰化市公所將在「和樂戲院」原址闢建100格機車停車格，力求年底完工；而台鐵拆除火車站前的連棟舊宿舍，將規劃出租作停車場使用，預計12月底營運。

    台鐵公司表示，該公司位於彰化車站前方、三民路上的連棟台鐵舊宿舍，目前正在進行拆除工程，預計9月完成，後續將規劃出租作停車場使用，預計今年12月啟用營運。至於，停車場規劃可供停放汽車或機車的數量，將由得標業者依照周邊停車使用情形，以及停車場法相關規定，綜合評估後申請設置。

    彰化市公所則表示，「和樂戲院」原址就在「台灣大戲院」旁邊，這2家戲院都緊鄰彰化火車站，和樂戲院歇業超過20年，台灣大戲院則是近年才熄燈號。

    市公所指出，「和樂戲院」原址約有140坪，目前仍然持續在處理土地問題。因為，市公所持有約53%，私有地約為47%，但私有地的地主多達7、80人，經過公所的努力，才終於取得半數以上地主同意。而同意地主持有面積也超過三分之二的雙門檻，同意由市公所以租賃方式來取得委託代管。

    市公所指出，目前仍在進行土地作業相關流程，只要土地階段作業完成，停車場的規劃設計與施工都很快速，全部作為機車停車格，希望能夠今年底完工啟用，以公所自行營運為目標，收費辦法預計比照火車站後站扇庫停車場，機車採每小時收費10元，單日收費上限40元。

    彰化市和樂戲院原址緊鄰彰化火車站，市公所希望年底能完成停車場工程並啟用。（記者劉曉欣攝）

    彰化市和樂戲院原址緊鄰彰化火車站，市公所希望年底能完成停車場工程並啟用。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站前的汽、機車停車位一位難求。（資料照）

    彰化火車站前的汽、機車停車位一位難求。（資料照）

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