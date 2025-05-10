北市永康街試辦假日徒步區 今起週週有活動

北市永康街試辦1個月的「假日漫步區」，自下午2點到晚上8點管制外來車輛進入，開放民眾走在車道上。（記者林承鴻攝）

2025/05/10 19:09

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康街今（10日）開始試辦為期1個月的「假日漫步區」，自下午2點到晚上8點管制外來車輛進入，開放民眾走在車道上。試辦首週末逢母親節，現場舉辦市集及藝文表演，市府也預告，接下來週週都有活動。

交通局表示，永康公園下週5月17日將由福住里舉辦二手交換市集；5月24日有音樂會；5月31日適逢端午假期，當日下午5點起舉辦香包製作活動，及電影放映欣賞；最後一週6月7日適逢民歌誕生50年，邀請跨世代歌手重新演繹經典民歌。

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東門永康商圈發展協會則攜手在地店家，民眾只要於活動期間至合作店家消費，即有機會獲得限量「東門永康專屬鑰匙圈」，共計1800個，送完為止。

永康里里長李明瑩說，試辦漫步區是為了讓里民、遊客都有安全的步行環境，並檢視是否有產生先前未設想到的問題，會滾動式檢討，完善配套措施，以因應封街造成的不便。她說，當然還是有里民反對做漫步區，因此已發放超過1000張通行證讓里民能憑證駕駛車輛進出，至於實際效果如何、好不好用，還需要觀察。

交通局長謝銘鴻說，原本以為路口會很亂，甚至有糾紛，但實際觀察都沒有爭執狀況。謝表示，實施第一天可能大家還不知道有漫步區，相信之後民眾看到車道上有人行走也會跟著走出來，交通局會在現場進行問卷調查，瞭解遊客、居民及商家意見，這一個月試辦期間每週都會開檢討會，滾動式檢討各項管制措施。

產發局局長陳俊安則表示，漫步區計畫希望透過以人為本的空間，讓在地的里民以及來到永康街的市民，透過更安全舒適樂活的環境，了解永康社區的好與美。

永康街試辦為期1個月的「假日漫步區」，自下午2點到晚上8點管制外來車輛進入。（記者林承鴻攝）

永康公園10日舉辦親子手作活動。（記者林承鴻攝）

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