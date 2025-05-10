「新北河濱蝶戀季」板橋登場 近8萬株植物吸引蝴蝶

「新北河濱蝶戀季」使用約8萬株植物與藝術裝置打造美景。（記者黃子暘攝）

2025/05/10 19:20

〔記者黃子暘／新北報導〕「新北河濱蝶戀季」即起至25日在板橋蝴蝶公園舉行，新北副市長陳純敬今（10）日出席開幕典禮表示，蝶戀季已經舉辦6年，這屆活動以「初夏奇境」為主題，運用近8萬株的蜜源花卉、灌木等植物佈置，搭配夜間燈光設計及兩座互動藝術裝置，打造六種風格展區；除了地景，11日下午1點到6點還有表演活動與市集登場。

陳純敬表示，蝶戀季今年以「初夏奇境」為主題舉辦，讓蝴蝶公園變成象徵城市與環境「共生共融」的「雙棲蝴蝶」，今年也增加蜜源植物吸引蝴蝶；明天下午表演活動將由手碟雙人組「因為手碟」與「聲林之王三」阿卡貝拉團隊「SONAR聲吶」演出，展區內有泡泡秀、互動藝術裝置等可與小朋友互動，現場也贈送限量小禮。

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高灘地工程管理處長黃裕斌指出，今年展覽即起至5月25日舉行，運用蜜源花卉、灌木，打造總面積約3100平方公尺的大型雙蝶花海景觀。高灘處指出，園區內設置互動藝術裝置「如蝶翩翩」以布、木作、鐵件製成，展現蝶舞的姿態，另一件互動藝術裝置「幻影泡泡」則是透過多顆大型球體結合拍打變色技術，營造奇幻美景。

儘管上午大雨滂沱，下午意外放晴，吸引許多民眾前往參與活動、拍照，現場充滿小朋友歡快的笑聲。

高灘處補充，欲前往板橋蝴蝶公園，可搭乘捷運至江子翠站，從五號出口轉乘公車藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘即可抵達；自駕可從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到蝴蝶公園。

「新北河濱蝶戀季」使用約8萬株植物與藝術裝置打造美景。（記者黃子暘攝）

「新北河濱蝶戀季」使用約8萬株植物與藝術裝置打造美景。（記者黃子暘攝）

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