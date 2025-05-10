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    首頁　>　生活

    回老家台灣！帛琉無動力帆船航抵台東 和平穿越台海「海洋是大家的」

    帛琉無動力帆船Alingano Maisu號航抵台東，橡皮艇接駁船員。（記者劉人瑋攝）

    帛琉無動力帆船Alingano Maisu號航抵台東，橡皮艇接駁船員。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/10 19:28

    〔記者劉人瑋／台東報導〕帛琉無動力帆船Alingano Maisu號與水手團隊在蘭嶼交流2天後，今天（10日）下午航抵台東杉原灣，這是首次南島民族仿古航行，以無動力船回到千年傳說中的「母親的島」台灣。來台迎接船員的帛琉共和國人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）說，帛琉不像台灣或中國先進，但我們船員航行在這整片關係緊張的海洋就為傳達一訊息：「大海是屬於大家的，需共同照顧！」

    無動力帆船入海灣後，號角聲從船上響起，岸上回以竹炮，部落耆老劉裕義進行祈福儀式，阿美族青年以傳統報訊方式呼喚、傳遞船隊登陸訊息。大船需泊於港口，透過橡皮艇將其中4名船員接回岸上，都蘭部落青年以「護衛舞」開道，高規格迎接。

    曼尼萊說，海洋將我們連結在一起，這次行動是「反路線」由帛琉到台灣（傳說是由台灣原住民航行移居各島），持續希望與台東縣與台灣政府連結，再者，對原民存在許多外部壓力，島與與之間的航行即是建立關係，盼航行將所有國家的人連結，也許透過海洋航行可緩解政治區域緊張關係，如台海之間的壓力、菲律賓諸島間衝突，我們靠傳統航行，沒有現代科技，但「海洋是大家的，需一同照顧」。

    曾參與帛琉獨立運動的密克羅尼西亞傳統航海協會副理事長Alan Seid說，活動加強兩國連結，「這次航行是回到了自己的根-台灣，過了數千年後再度回到自己的家」，欣賞台灣的文化、原住民相關事務都凌駕於政治，帛琉與台灣情同手足。

    帛琉共和國人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊說，中國和台灣之間關係緊張，我們的小船沒有現代科技設備，穿越這片海洋傳遞和平，大海是屬於大家的。（記者劉人瑋攝）

    帛琉共和國人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊說，中國和台灣之間關係緊張，我們的小船沒有現代科技設備，穿越這片海洋傳遞和平，大海是屬於大家的。（記者劉人瑋攝）

    都蘭部落青年傳統報訊，迎接來船。（記者劉人瑋攝）

    都蘭部落青年傳統報訊，迎接來船。（記者劉人瑋攝）

    部落耆老岸上祈福。（記者劉人瑋攝）

    部落耆老岸上祈福。（記者劉人瑋攝）

    都蘭部落青年傳統報訊，迎接來船。（記者劉人瑋攝）

    都蘭部落青年傳統報訊，迎接來船。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

    台東民意代表與縣府代表、帛琉官員在岸上迎接。（記者劉人瑋攝）

    台東民意代表與縣府代表、帛琉官員在岸上迎接。（記者劉人瑋攝）

    台東民意代表與縣府代表、帛琉官員在岸上迎接。（記者劉人瑋攝）

    台東民意代表與縣府代表、帛琉官員在岸上迎接。（記者劉人瑋攝）

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