「流氓醫師哈尼蔡」分享兒虐檢傷 小於4個月嬰兒任何瘀傷都要懷疑

「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動在凱道上舉行，101董座賈永婕（右3）及許多藝人到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/10 18:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕1歲大男童剴剴遭劉姓保母姊妹虐死案，引發群情激憤，上萬人今（10日）下午齊聚凱達格蘭大道，要求守護兒童，流氓醫師哈尼蔡分享醫院檢傷經驗，詳述各種幼童身上的傷痕，提醒各界注意是否具有兒虐問題，好進行後續通報。

剴剴網路媽媽群今天舉辦「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，與會的醫師哈尼蔡指出，兒虐定義是小於12歲的兒童身上有非意外性創傷，導致器官、顏面損傷，重傷或甚至死亡；他也舉實際醫院案例，過去曾有孩子頭部受傷被送醫縫合，但回去後馬上傷口裂開又送回急診，一問才知竟是施暴家屬認為孩子向醫師告狀受虐而動手。

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哈尼蔡也提供兒虐檢傷等知識，如：小於4個月的小孩，不論任何情況，身上只要有瘀青、擦挫傷，都要懷疑受虐待；小於4歲小孩，耳朵、顏面、臉頰、眼睛出現任何瘀青、出血，或頸部瘀傷、或雙手因保護自己而受傷，或身體內側不易碰撞處受瘀傷，都要注意。

此外，小於1歲幼兒出現任何骨折，都有可能是受虐，X光下呈現新舊骨折也要注意，哈尼蔡更說，尤其小孩還不會說話時，長期受傷可能導致連哭的能力也喪失，必須仔細觀察。

哈尼蔡還舉例，有的受虐兒被抱起來大力搖晃，但嬰幼兒頸部發育不完全時，無法支撐頭部重量，恐因劇烈搖晃造成剪力，導致血管、腦部受損，甚至有可能脊損癱瘓；還要注意腹部傷害，1到4歲嬰幼兒若腹部有不正常氣體、腸胃道破裂就要注意。

「另外還有燙傷」，哈尼蔡說，小孩雖可能不小心手動到熱水燙傷，通常範圍是在臉、頸、手臂、胸口，但若燙傷出現在肚子、屁股，型態出現斑馬紋、皺褶、甜甜圈狀等，可能是被抱到熱水中，也要注意是否兒虐。

哈尼蔡再提醒，「還有咬傷」，如之前曾遇到6歲幼兒前手臂有清楚咬痕，醫師須藉由形狀、深度來區分，是動物或是人為，通常犬齒大於3公分的咬痕有可能是人為。性虐待也要注意，需檢查口腔、會陰部及肛門有無不正常傷害，必要時請專業科別採檢。

哈尼蔡說，還有精神虐待也要注意，如大人會用故意忽略、漠視來控制或精神虐待小孩；另外特殊的是醫療虐待，是將小孩帶到醫院從事醫療行為或侵入性醫療等；最後提醒家長隨時注意小孩避免不必要的意外及傷害。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

民眾上凱道聲援「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，手持「#兒虐零容忍」標語不忍剴剴遭遇落淚。（記者叢昌瑾攝）

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