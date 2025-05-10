金門聖祖公司頒水頭港頒獎學金 連續24年助學

金門聖祖股份有限公司在水頭港辦公大樓頒發「水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」，副縣長李文良（中）專程出席。（讀者提供）

2025/05/10 18:30

〔記者吳正庭／金門報導〕連續24年設立各種獎學金的金門聖祖股份有限公司，今天在水頭港辦公大樓頒發「水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」，副縣長李文良專程出席說，感覺各個地方都有聖祖的足跡，讓大家在政府沒有觸及的地方看見社會的溫暖和溫度。

李文良說，感謝民間企業帶頭示範，讓政府和民間攜手，繼續在那些可能沒有觸及到的地方，加深、加廣溫暖的能量，為社會建立良好、善的循環。

請繼續往下閱讀...

聖祖總經理陳緣姿說，聖祖長期以來秉持取之社會、反哺教育的愛心，在各個學校、單位設立獎助學金，雖然金額不多，希望在同學求學的路上善盡棉薄之力，激勵同學勤奮讀書，開拓視野，有機會出去外面多看看、學習，抱著學無止境的態度更上一層樓，將來學有所成，返回家鄉金門服務，貢獻一己之力。

聖祖公司以生產貢糖、牛肉乾特產為主，董事長葉錦湖深知創業艱辛，鼓勵學生不畏艱難、敦品勵學，也要珍惜現有的讀書環境，力爭上游，自2002年即創立尚義機場獎學金，陸續擴大到全縣中小學及大學，連續24年在不同的單位設立獎學金，受益學生超過3000人；葉錦湖常心之所念「企業走到哪裡，愛心也跟隨到那裡」。

水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金為水頭商港從業相關人員子女設立，獲獎的19人有：

大專組4名，3000元/人：陳彥儒、許容熙、陳鈺富、吳展豪

高中組2名，2000元/人：陳玟安、林冠佑

國中組3名，1000元/人：詹欣慈、方冠程、蘇詠新

國小組10名，600元/人：鄭奕信、鄭柏謙、呂惟鈞、許沐晨、方亮心、張宇晴、張恩碩、莊翔宇、洪翊菲、張宸睿

聖祖總經理陳緣姿說，在各個學校、單位設立獎助學金，期盼激勵同學勤奮讀書，開拓視野，有機會出去外面多看看、學習，抱著學無止境的態度更上一層樓。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法