火流星劃過夜空震撼畫面「鏡頭君」拍到了 攝影達人剪輯全都錄

台東南橫埡口即時影像火流星呈現爆閃如白晝的畫面。（擷取自南橫埡口即時影像）

2025/05/10 18:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有顆超大「火流星」昨天（9日）深夜11點47分劃過台灣上空，震撼畫面被各地的即時影像「鏡頭君」捕捉到，引起熱議，「攝影達人」黃源明整理各個即時影像精彩鏡頭與粉絲分享，獲得熱烈迴響。

黃源明指出，網路上有很多分享超大火流星影像，自己剪輯的影片是透過網路即時影像的側錄集合而成，影片來源包括阿里山國家風景區的隙頂生力農場、隙頂二延平山觀景台、太平雲梯、觸口遊客中心、牛埔仔草原及奮起湖等，以及阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景台。另外附上兩個東台灣熱門景點，分別為台東南橫埡口和台東多良車站的網路即時影像。

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黃源明說，阿里山國家風景區的7支網路即時影像，只有里佳的角度沒有天空入鏡，其餘6支都有拍攝到超大火流星，其中又以隙頂生力農場成功拍攝到完整的火流星，其餘則為火流星劃過天際的閃亮畫面，如小笠原山觀景台的也是閃一下；至於台東南橫埡口的即時影像，也拍攝的非常清楚，甚至呈現強烈爆閃如白晝的畫面。

黃源明說，透過網路科技設備的輔助，即使錯過當下或是時間無法配合，但是掌握即時影像的黃金回溯時段，還是可以彌補無法親臨現場的體驗。

嘉義縣隙頂生力農場即時影像捕捉到完整的火流星。（擷取自阿管處即時影像系統）

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