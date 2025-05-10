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    週日豪雨往中南部狂倒！更溼涼「下週二才轉晴」

    今晚到明天的降雨狀況。（氣象署提供）

    今晚到明天的降雨狀況。（氣象署提供）

    2025/05/10 18:11

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天週日（11日）鋒面帶來的大雨、甚至是是豪雨開始移往南部！中央氣象署預報，受鋒面通過影響，明天各地仍有陣雨或雷雨，但中南部和東南部地區影響更大，甚至有局部豪雨發生機率，且氣溫更低，提醒民眾注意。

    中部以北、宜蘭花蓮 降至18度

    氣象署預報員李名翔表示，明天仍會受到鋒面影響，各地易有短延時強降雨，但鋒面往南部移動，尤其中南部、東南部地區及山區有局部豪雨發生的機率，加上東北季風增強，各地天氣較涼，中部以北、宜蘭花蓮等地白天僅剩21度到23度，其它地方25度到27度，中部以北和宜蘭花蓮夜間和清晨僅剩18度到21度。

    「下週一（12日）鋒面移到巴士海峽了，但南部水氣仍多」，李名翔表示，屆時南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區是短暫陣雨後多雲。

    下週二（13日）各地才開始轉為多雲到晴的天氣，李名翔說，當天西半部地區日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨；下週三、四（14日到15日）兩天天氣仍然不錯，但東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其它山區有局部短暫雷陣雨。

    李名翔說，下週五、下週六（16日、17日）兩天，各地大多為多雲到晴，但是午後北部、東北部、東部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。李名翔指出，明天過後一週內暫時沒有其它天氣系統影響台灣，但再下週之後可能又有鋒面接近，仍需觀察。

    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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