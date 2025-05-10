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    首頁　>　生活

    婦產科單親女醫拉拔3女成醫師 虎媽徐宇瓊獲中市模範母親表揚

    徐宇瓊醫師（右2）拉拔3個女兒並培養成為醫師，母女感情親蜜。（徐宇瓊醫師提供）

    徐宇瓊醫師（右2）拉拔3個女兒並培養成為醫師，母女感情親蜜。（徐宇瓊醫師提供）

    2025/05/10 18:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市婦產科醫師徐宇瓊，行醫40年，接生無數新生命，身為婦產科醫師的她，自己是單親媽媽，卻養大3個女兒並培養成為醫師，更發揚大愛投入義診，今年獲台中市模範母親表揚，她謙稱是父母家人撐起了母女4人，「能當上模範母親，也是孩子們成就了我！」

    被3個女兒稱為虎媽的徐宇瓊，其實是天之嬌女，北一女、高醫大畢業，20歲多歲結婚生下3個女兒，離婚時女兒僅1到4歲，鼓起勇氣扛下養育責任，重回醫院擔任住院醫師養家，她說，當時忙得昏天黑地，看診、手術、值班，爸爸媽媽也義無反顧幫她帶女兒，家中弟妹，甚至是弟弟的同學，都當起小保母，幫忙照顧。

    徐宇瓊說，當時工作量大，有時得住醫院值班，媽媽就拿著便當帶著女兒們到醫院與她共餐，爭取母女相處時光，北上台大醫院研修半年，媽媽也帶女兒們上台北團聚，後來她申請至美國耶魯大學進修半年，看不到女兒，她就寫信傳遞思念，附上可愛卡片，告訴女兒「媽咪很想念她們！」

    「一切辛苦都是為了女兒！讓她努力向前衝，要為女兒撐起一片天！」徐宇瓊歸國後，開業婦產科診所，就在住家樓下，能有更多時間陪伴女兒，病人多、接生多，累到昏倒再繼續看診，護士也擔任保母角色，幫忙接送3個女兒放學或上補習班，有時為了與女兒多相處，寒暑假安排家庭旅行，遇上患者臨時生產、生病手術，只能缺席，實在太忙了，擔心無法看顧女兒功課，請來師專學生打工換宿，擔任家庭教師。

    徐宇瓊母身兼父職，努力賺錢養家，犧牲與女兒相處時光，無法日夜陪在女兒們身邊，成為遺憾，她當起虎媽，為女兒打理生活、規劃未來，她一路相伴，成為女兒的後盾，現在2個女兒為整形外科醫師，小女兒是中醫師，讓她欣慰，能夠獨立自主，做自己喜歡的事。

    徐宇瓊的付出，女兒們看在眼裡，坦言成長路上犧牲不少母女培養親密感情的機會，但母愛無敵，媽媽犧牲自我，耐心關懷與支持，3個女兒都大讚「媽媽很值得表揚！」

    徐宇瓊她則自稱媽寶，她說，自己的媽媽是2008年的台中市模範母親，有母親的支持，讓她從年輕氣盛的天之嬌女，變成勇敢堅強的三寶媽，很辛苦也很甜密，感謝家人幫她撐起一個家。

    徐宇瓊醫師與媽媽，兩人都是模範母親。（記者蔡淑媛攝）

    徐宇瓊醫師與媽媽，兩人都是模範母親。（記者蔡淑媛攝）

    徐宇瓊醫師說起3個女兒，盡是甜蜜。（記者蔡淑媛攝）

    徐宇瓊醫師說起3個女兒，盡是甜蜜。（記者蔡淑媛攝）

    徐宇瓊醫師獲得今年模範母親表揚，媽媽和女兒陪同領獎。（徐宇瓊醫師提供）

    徐宇瓊醫師獲得今年模範母親表揚，媽媽和女兒陪同領獎。（徐宇瓊醫師提供）

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