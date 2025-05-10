基隆八斗子遊艇港招商亞果獲選 打造國際海洋觀光門戶

基隆碧砂漁港招商由亞果遊艇公司獲選最優申請人，最快年底點交場域，開發為國際海洋觀光門戶。（記者盧賢秀攝）

2025/05/10 18:49

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府今年起啟動八斗子遊艇港的開發招商案，今日宣布，經過專業審查與公開評選，由亞果遊艇開發公司獲選最優申請人，市府將與亞果遊艇公司簽約後，最快今年完成場域點交。

基隆市八斗子遊艇港以oT加BOT兩種模式開發，招商案共有2家業者投標。經甄審委員會綜合評估業者的開發理念、土地使用及興建計畫、營運計畫、財務能力及營運經驗等多項指標後，由亞果遊艇脫穎而出，獲選為最優申請人。

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據市府指出，2014年成立的亞果遊艇，是國內指標性遊艇港開發商，曾成功打造安平亞果遊艇碼頭，該案不僅獲得國際服務品質管認（ISQM）認證，也引進多項國際級品牌進駐，提升觀光與港市整合價值；另外在台南、澎湖、高雄等多處遊艇港有營運實績。

市長謝國樑表示，八斗子遊艇港招商內容包含浮動與岸壁碼頭擴建、150席陸置艇庫、基礎設施升級，並引進遊艇俱樂部、觀光商場、海景飯店等多元設施，打造兼具觀光、休閒、國際交流與產業發展的海洋綜合基地。此次招商案的成功，期望為北海岸注入新的觀光亮點，成為北台灣遊艇產業樞紐與國際海洋觀光門戶。

產業發展處處長蔡馥嚀指出，開發基地有13.22公頃，採ROT與BOT混合模式開發，合作年限長達50年，最低投資金額5億元，興建初期建設成本即超過20億元，預期為市庫創造超過20億元收益，並帶來大量在地就業與產業鏈效益。

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