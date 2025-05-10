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    「虐殺兒童罪」列重刑？衛福部：配合法務部研議

    「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今在凱道舉行，民眾手持標語表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，今在凱道舉行，民眾手持標語表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/10 17:58

    〔記者邱芷柔／台北報導〕「剴剴案」引爆全民怒火，今（10日）民團號召上千人走上凱道舉行「終結兒虐，陪你長大」遊行，提出包括設立兒少保護部、刑法增訂虐殺兒童罪等六大訴求。衛福部回應，目前正加速評估兒少保護專責單位，至於兒虐行為加重處罰的規定，是否另立條文、增設重刑，將配合法務部研議。

    針對民團呼籲設立「兒少保護部」，衛福部保護司司長張秀鴛表示，兒少業務跨衛福部相關司署職掌，目前正加速評估規劃專責單位，雖未必為是「部」的層級，但目的是讓配套更完整、橫向銜接更順暢。衛福部也已設置「兒少福利與權益推動小組」，整合兒童醫療照護網與社會安全網，強化跨部會合作，提升兒少保護效能。

    兒少法、刑法已對兒虐加重處罰

    面對「增訂虐殺兒童罪、處以死刑或無期徒刑」的訴求，張秀鴛表示，目前「兒少法」與「刑法」已有針對兒虐行為加重處罰的規定，是否另立條文、增設重刑，涉及刑事司法量刑政策與社會共識，將配合法務部研議。

    民團提出的六大訴求還包括增設有給職兒少保護專責醫師、設立兒虐專責社工、推動預防性訪視與視訊訪視，及授權「未定案」前隔離受虐兒童與疑似加害人。

    專責醫師及社工制度方面，張秀鴛指出，衛福部已在全台設立12家「兒少保護區域醫療整合中心」、106家醫療小組醫院，並補助醫院組成跨專業團隊，處理嚴重兒虐案件，同時推動教育訓練，提升第一線醫事人員的風險辨識與處理能力。

    張秀鴛說，各縣市家庭暴力防治中心均已依兒少年年齡分工，由專責社工負責受虐個案處理。新進社工也需完成19小時訓練，在職社工每年也須接受20小時進修，以確保服務品質。

    對於民團主張建立「訪視助理員」制度，張秀鴛表示，目前已有多項預防性服務，包括6歲以下弱勢兒童主動關懷計畫、周產期高風險孕產婦追蹤、育兒指導與幼兒專責醫師制度等，皆可及早介入、提供家庭支持，達到保護目的。

    另對於社會高度關注的「未定案即隔離受虐兒與疑似加害人」，張秀鴛強調，依「兒少法」第56條，地方政府如接獲疑似兒虐通報，可在多元評估後依法啟動緊急安置，確保兒童最佳利益，避免危害持續。

    衛福部也透過新聞稿指出，整體兒少保護政策依「三級預防」持續推動，從基層社區宣導「暴力零容忍」、主動關懷高風險幼童，到協助受虐家庭恢復功能，持續降低兒虐風險。5月8日已通過「兒童托育服務法」草案，提升托育安全與品質；未來將持續傾聽社會聲音，檢討制度與組織設計，讓每位孩子都能在安全環境中健康長大。

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