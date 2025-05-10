彭啓明指火力發電僅占空污2.3％ 蘇俊賓：選擇性揭露嚴重誤導

蘇俊賓發文說，環境部長彭啓明所謂2.3％僅是PM2.5的數字，更嚴重的是氮氧化物NOx、硫氧化物SOx，占比分別是16.5％、40.4％。（資料照）

2025/05/10 18:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕環境部長彭啓明日前受訪指出，「根據環境部數據，電力業僅占空污來源的2.3％、且主要是燃煤的火力發電」。對此，桃園市副市長蘇俊賓今天在臉書PO文反駁，所謂2.3％僅是「PM2.5」的數字，更嚴重的是氮氧化物NOx、硫氧化物SOx，占比分別是16.5％、40.4％，這兩種都是酸雨來源，會影響眼睛、呼吸道，甚至誘發哮喘等呼吸系統疾病，難道火力發電真的對空品影響不大？

蘇俊賓說，會影響人體的空氣污染物指標包含TSP（總懸浮微粒）、PM10、PM2.5、NOx、SOx，依據最新台灣污染源排放清冊，全國電力業（燃燒）相關排放占全國排放的比例如下；TSP排放1496噸（0.5％）、PM10排放1102噸（1％）、PM2.5排放931噸（2.61％）、NOx排放39666噸（16.5）、SOx排放20281噸（40.4％），其中PM2.52.61％與環境部2.3％相當接近，他認為彭啓明2.3％講的就是PM2.5。

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蘇俊賓也提到，空氣污染不是只有PM2.5這個項目，如果以氮氧化物NOx、硫氧化物SOx兩項來看，火力發電占全體的污染比例高達16.5％、40.4％，政府不能只挑小的講而忽略影響比較大的污染項目，畢竟2.3％跟40.4％差很多；尤其是氮氧化物NOx、硫氧化物SOx，這兩項都是非常重要空氣污染項目，怎麼可能會被忽視？

蘇俊賓認為，只選擇性的揭露，會造成嚴重的誤導，尤其是空氣污染無法用全國平均的概念來看待，對於所在區域的環境衝擊也應該同時呈現，簡單講，大潭電廠的空氣污染排放跟玉山、阿里山的空氣品質來平均並沒有意義，因此火力發電廠對所在區域的環境衝擊也應該同時被呈現。

根據電廠空氣污染的貢獻分析，直徑5公里內的污染物貢獻：其排放之TSP貢獻達43％、NOx貢獻達86％，到達10公里後，TSP貢獻降至23％、NOx降至55％隨著距離越遠，污染的占比越小、衝擊也越小，建議中央以此方向思考區域的空品承受能力，進而決定能源設施的區域和總量分配。

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