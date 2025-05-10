桃園市模範母親表揚 47位媽媽都有令人感動故事

桃園市政府舉行模範母親表揚，市長張善政與47位得獎母親合影。（記者謝武雄攝）

2025/05/10 17:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政今在市府大禮堂舉行模範母親表揚，今年共表揚47位模範母親；其中邱秀珍小兒子因為早產導致聽障、徐動型腦性麻痺，邱秀珍從小帶著兒子跑遍各大醫院進行復健、語言訓練，她堅持兒子要和正常兒童一起讀書，如今小兒子健行科大畢業擔任中山科學研究院的管理師，成為邱秀珍心中的驕傲。

李素娥長子在4個月發現反應慢，檢查判定是腦性麻痺，如今長子已經38歲了，回想6歲以前幾乎天天在醫院復健，一個禮拜4堂復健，拉筋游泳等課程，只是之後手術效果不好，如今雖然坐著輪椅，也可以在家裡的麵店幫忙，讓李素娥一家人至少可以相互扶持。

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另外，簡鈺芳本身就罹患腦性麻痺，但她從不怨天尤人，她更以捐髮幫助癌症病患，如今她和肢障的先生將兒子撫養自大學畢業，也是最大的欣慰。

曹語宸則是單親媽媽，陪著聽障兒子一路成長，除了參加各項課程、學習手語，還帶他參加各類親子活動，從烘焙、繪畫、登山，培養孩子的社交能力與獨立性。

桃園市模範母親表揚是由市長張善政主持，他除和全體得獎母親合影外，也逐一頒獎給得獎模範母親；他也提到活動以「桃愛如初、溫暖如母」為主題，由各單位推薦47位模範母親，表揚她們對家庭與社會的無私奉獻。

邱秀珍小兒子從小聽障、徐動型腦性麻痺，如今大學畢業擔任中山科學研究院的管理師，成為邱秀珍心中的驕傲。（記者謝武雄攝）

李素娥將罹患腦性麻痺的長子一路帶大成人。（記者謝武雄攝）

簡鈺芳本身就罹患腦性麻痺，但她從不怨天尤人，她和肢障的先生將兒子撫養自大學畢業。（記者謝武雄攝）

單親媽媽曹語宸，陪著聽障兒子一路成長，除了參加各項課程、學習手語，還帶他參加各類親子活動，從烘焙、繪畫、登山。培養孩子的社交能力與獨立性。（記者謝武雄攝）

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