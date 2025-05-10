天公作美！永康街今起試辦「假日漫步區」 遊客：逛起來很舒服

台北市永康街10日開始試辦為期1個月的「假日漫步區」，自下午2點到晚上8點，禁止外來車輛進入。（記者林承鴻攝）

2025/05/10 17:25

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康街今天（10日）開始試辦為期1個月的「假日漫步區」（徒步區），自下午2點到晚上8點，禁止外來車輛進入。首週末逢母親節，永康公園舉辦市集、親子手作等活動，許多民眾稱讚有漫步區逛起來比較自在、舒服，有里民則點出漫步區範圍太小的交通隱憂，認為應多加宣導，才能提升整體商圈步行安全。

今天早上台北市各地下大雨，令主辦單位一度擔心活動是否要喊卡，不過下午天氣轉好，兩點一到，交通局人員及義交、警察將拒馬擺出開始管制車輛進出，雖一開始仍有不少車輛要從永康街出去，導致現場有些混亂，但過了約20分鐘後，車輛數明顯減少。

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民眾吳小姐說，假日永康街人潮很多，常得走到馬路上，但又需要擔心車子，今天有漫步區逛起來很舒服，路上的車子少很多。吳小姐也點出，有的路口有拒馬，有的路口沒有，可能一不小心走出去漫步區範圍而不自知，認為應加派人力提醒管制、每個路口都要有拒馬清楚分隔。

里民陳先生則認為平常就能走在街道上，車子也不多，不需要特別規劃漫步區，他說這麼一來要開車去接孫子就變得很麻煩。

里民王先生說，自己平常會到公園遛狗，有時狗狗會爆衝，有漫步區比較安心。採訪當下有車輛經過，他說，在漫步區看到車子還是會覺得有些突兀，管制雖造成居民的不方便，不過與遊客、行人間仍要互相體諒，並指很多抱怨是來自不習慣。

王先生認為，漫步區範圍只有信義路口到永康公園有點小，過了14巷、31巷路口的永康街是單行道，觀光客也很多，車子可能會改走那邊，增加單行道巷弄的危險性，須持續觀察，加強宣導。

「永康街人本城市假日漫步區」採柔性交通管制方式，持通行證車輛、緊急救援車輛、住戶店家臨時通行需求或裝卸貨車輛、外送機車、計程車等皆可以通行，交通局呼籲，車輛應禮讓行人優先通行。

台北市永康街10日開始試辦為期1個月的「假日漫步區」，自下午2點到晚上8點，禁止外來車輛進入。（記者林承鴻攝）

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