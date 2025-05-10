江啟臣、楊瓊瓔送康乃馨 傳遞溫暖祝福母親

立院副院長江啟臣於東勢與豐原市場分送康乃馨給婦女。（記者張軒哲攝）

2025/05/10 17:03

〔記者張軒哲／台中報導〕五月是感恩的季節，隨著母親節將至，立委楊瓊瓔今天一早攜手藍營市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分、賴朝國，分別在后里內埔墩仔腳市場、頭家厝菜市場以及潭子傳統市場三地發送共計5000束康乃馨，向長年為家庭付出辛勞的媽媽們獻上誠摯祝福，許多婦女朋友接過花束展露笑顏，場面溫馨。另外，立院副院長江啟臣也於東勢與豐原市場分送康乃馨。

今日楊瓊瓔與市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分來到后里內埔墩仔腳市場，手中拿著一束束粉嫩的康乃馨，親自分送給每一位婦女朋友，並祝賀母親節快樂。接著楊瓊瓔轉往頭家厝菜市場與潭子傳統市場，偕同市議員賴朝國繼續分送溫暖祝福，每到一處都受到民眾熱情歡迎，大家紛紛拿出手機拍照合影，現場洋溢著溫馨氛圍。

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不少男性民眾在市場中也收到康乃馨，有人一臉驚訝地說「我不是母親啦！」楊瓊瓔則笑說：「可以帶回家送給老婆或媽媽啊，這也是表達愛的一種方式。」

江啟臣今天上午與市議員吳振嘉至東勢第一公有零售市場，親手送上康乃馨給民眾，感謝山城媽媽們的辛勞與付出；緊接著與妻子、市議員陳本添、邱愛珊至豐原第一市場，向早起買菜的媽媽獻上康乃馨，場面溫馨。

立委楊瓊瓔至后里市場分送康乃馨。（記者張軒哲攝）

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