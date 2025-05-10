澎湖百合花海「初夏百合季假日市集」溫馨應景送康乃馨

初夏百合假日市集，在澎湖休憩園區舉行。（記者劉禹慶攝）

2025/05/10 17:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府近年積極推動「花海」，繼春節矮牽牛花海之後，再推出初夏百合季，今（10）日在澎湖休憩園區舉辦「初夏百合季假日市集」，結合盛開百合花海、在地文創，因應母親節，特別準備康乃馨送給現場母親。

澎湖縣長陳光復說，今年是百合推廣第4年，延續春節牽牛花花海，四季營造不同的特色景觀。百合花季共栽植4種品系、總計約1萬4000株鐵炮百合，花期5月上旬持續到6月上旬，綻放花朵總量可達10萬朵，為澎湖夏季觀光再添亮點，秋季則有天人菊花海，讓澎湖花火一年四季都有「亮點」。

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百合花海旁今天設有33個攤位，特色餐車、農村再生展售、文創手作及各機關宣導攤位等多元內容，吸引在地鄉親與外地遊客，熱鬧滾滾。

縣長陳光復、農漁局長陳高樑、環保局長蔡淇賢、工策會總幹事張豪澤都到場動，致贈康乃馨花束給到場民眾，感謝母親們長年為家庭與社會的奉獻。

澎湖縣政府也提醒，歡迎民眾與遊客把握百合花海花期賞花拍照，請一同維護園區整潔，勿踐踏與採摘，共創友善賞花環境。

澎湖縣長陳光復現場發放康乃馨，祝福母親節快樂。（記者劉禹慶攝）

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