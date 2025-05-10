感動！長照機構爺奶與幼兒園童做餅乾 路邊分送白沙屯香燈腳

珸聆長照機構長者們與日南優生幼兒園孩童製作手工餅乾，分給香燈腳結緣。（記者張軒哲攝）

2025/05/10 16:41

〔記者張軒哲／台中報導〕白沙屯媽祖遶境活動受到各界關注，台中市永信社會福利基金會珸聆長照機構的30位長者們，為了感謝媽祖的庇佑，與日南優生幼兒園孩童親手製作手工餅乾，在路邊分給香燈腳結緣。長者指出，這份心意不僅是對媽祖的感謝，更是人與人之間傳遞溫暖的象徵。

幼兒園學童還用紙箱製作媽祖鑾轎，讓阿公阿嬤鑽轎祈福，溫馨有趣。永信珸聆社區長照機構督導賴暖婷說，每位長者與媽祖都有自己獨特的故事，對他們而言，媽祖就像母親一般，每當他們感到不舒服或遇到煩惱時，雙手合十向媽祖祈求，心情便會平靜下來。今年在母親節前夕，他們將親手製作手工餅乾與信徒分享。這不僅是他們每日努力的成果，也是將媽祖的慈悲與愛心傳遞給大家，讓進香的信眾能感受到那份來自心底的關懷與支持。

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阿琴阿嬤說，每個人跟隨媽祖遶境都有自己的理由，她年輕時與鄰居組團徒步參與媽祖遶境30多年，為的就是祈求全家平安，但自從前幾年脊椎受傷後，體力大不如從前，無法久行，今年很高興能自己做餅乾發點心給信徒，能替媽祖做事真的很開心。

幼兒園學童還用紙箱製作媽祖鑾轎，讓阿公阿嬤鑽轎祈福，溫馨有趣。（記者張軒哲攝）

珸聆長照機構的位長者們，為了感謝媽祖的庇佑，分送點心給香燈腳。（記者張軒哲攝）

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