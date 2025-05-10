桃市休閒農業區輔導經費僅4000萬元 議員憂心僧多粥少

今年在溪海休閒農業區舉辦的海芋季活動，成功打造休區品牌。（記者謝武雄攝）

2025/05/10 16:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府農業局今年編列輔導休閒農業區經費僅4000萬元，桃園如今已有10處休閒農業區，另有2處預告通過與6處規畫中；多位議員擔心補助經費稀釋導致品質下滑；農業局長陳冠義則表示，休閒農業區輔導最終目標是財務自主，目前許多休區已有盈餘，未來會持續協助發展特色，逐步實現自主營運。

桃園市升格以後才開始推動休閒農業區計畫，陸續成立觀音蓮花園、大溪月眉、龍潭大北坑、蘆竹大古山、大園溪海、蘆竹坑子溪、楊梅、台七桃花源、大溪康莊、新屋海洋客家等休閒農業區；另龍潭三坑水鄉、大溪百吉經農業部審查評分已達80分，目前正依審查意見修改、農業部公告；規畫中的休區則有楊梅秀才、龍潭三洽水、中壢、大溪中庄、大溪草嶺溪和龜山楓茶米6處。

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陳冠義表示，預算使用除協助新休區成立外，也輔導協助既有休區提高盈餘，農業局有輔導師團隊，協助提升經營能力，輔導發展特色農遊，衍生商品，也持續透過活動，例如海芋季、蓮花季、魯冰花節、仙草花節推廣在地農特產品，既有休區以蓮花園盈餘最好，另溪海、楊梅、坑子溪、月眉、大北坑、康莊和台七休區也有盈餘。

議員許清順擔心休區越來越多，但經費不變恐造成資源分散、導致休區營運困難與品質下滑；議員鄭淑方關心仙草花節是否能如期舉行；議員彭俊豪則要求加速中壢休區規畫進度；議員徐其萬稱讚今年海芋季成功，呼籲多舉辦類似活動，將民眾導入休區休閒。

今年在溪海休閒農業區舉辦的海芋季活動，成功打造休區品牌。（記者謝武雄攝）

今年在溪海休閒農業區舉辦的海芋季活動，成功打造休區品牌。（記者謝武雄攝）

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