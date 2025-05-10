台南嫁妝必備「木屐壓箱」帶財 百年老店振行鞋行述說腳下的故事

天狗木屐（左）相傳是幕府時代武士比武時所穿，另有超高跟的藝妓木屐（右）。（台南市觀旅局提供）

2025/05/10 16:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南振行鞋行是全國少數手工製木屐老店，歷經塑膠興起一度乏人問津，第三代郭宗興接手，堅持傳統工序又兼具健康、時尚，為百年木屐老店突圍，再創新時代。

振行鞋行創始人郭全祿日治時期向日本人學習製作木屐，之後於打棕街（今忠明街）做生意，約1930年代，第二代郭澤根才在西門圓環旁開店，目前由第三代郭宗興接手。自幼耳濡目染的郭宗興，在父親嚴格教導下磨練一手好技藝，而一路歷經木屐的迭起興衰，對木屐也有深刻的情懷。

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郭宗興說，過去台南人嫁娶，嫁妝中一定要以木屐壓箱，俗話說，「穿木屐好賺食，金銀財寶滿大廳」，將象徵財富的木屐帶到夫家祝願富足，如今置辦嫁妝仍有長輩會採購木屐。而啟建科儀法會道士登棚拜表時也要穿木屐，表示離地，有「步上雲天登天闕」之意，至今每年還交貨上千雙。

但在塑膠興起、藍白拖盛行後，木屐一度乏人問津，之後發生塑化劑事件，民眾開始省思塑膠毒害，郭宗興趁機再度開啟市場。手工木屐順著腳底與拇指的弧度製作，能在走路時改善姿勢；他也將木屐賦予新意於鞋跟設計雕花，變成時髦配件；甚至研發各種機能款式，接受客製訂單。

郭宗興說，木屐製作從選木、陰乾、短切割、倒角、雕刻、刨、燒磨、黏，依鞋型要10幾道、複雜的甚至要30幾道工序，鞋台的刨製還要符合文工尺寸，店內每雙木屐都是依顧客腳型量身而製，絕非觀光區販售的木屐依楦頭製作可比擬。儘管過程繁瑣，但郭宗興仍堅持以手工傳遞木頭的溫度，守護時代變遷下難得傳承下來的技藝，慢工出好品質，喜歡的顧客只能多點耐心等待。

觀旅局長林國華說，台南市觀旅局連載「台南奇人帶路」系列報導，介紹台南職人生命故事，也藉此提供不同角度的創意遊程，邀民眾來體驗台南獨特魅力。木屐在台灣歷史已久，如今仍在西門圓環旁開店，邀民眾前來親自體驗穿木屐，認識百年木屐老店及其文化精神。

第三代負責人郭宗興與鄭百齡夫婦。（台市觀旅局提供）

木屐製作的技藝今已傳承給第四代郭品嫻（圖）。（台南市觀旅局提供）

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