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    說好的平權在哪？彰女招生數比彰中少了185人 國中女生好想哭！

    彰化女中是許多彰化縣國中女學生的第一志願。（記者劉曉欣攝）

    彰化女中是許多彰化縣國中女學生的第一志願。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/10 16:10

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中今年招收新生人數，比彰化女中多了185人，讓報考彰化區國中會考的女學生都說，女生要念彰化縣第一志願高中就是比較難，希望打破彰中、彰女招生能夠做到男女平權！對此，彰化高中、彰化女中都表示，對於男女合校一事，目前沒有規劃與討論。

    有民眾指出，今年嘉義女中都將首度招收特殊班男生，台中二中將打破男女招生比例，今年將完全不設限，並全面男女合班。而彰化女中、彰化高中多年以來的招收新生人數，就是彰中比較多，彰女比較少，尤其彰女比彰中都是少了100多人，對於彰化縣的國中女考生來說，就是必須比男考生更努力，才能擠入高中第一志願。

    彰化高中表示，彰中今年招收科學班24人、數理與語文資優班各29人，音樂班25人，普通班17班，每班34人，今年核定招收新生為685人。該校的科學班及音樂班，每年均有女同學透過特色招生進入彰中就讀。至於普通班是否招收女生，目前學校並無規劃，也尚未進入討論。

    彰化女中指出，今年公立高中普通班的每班人數從35人下修為34人，資優班為29人，因此，彰女今年核定招收新生500人，就比去年減少15人。雖然男女合班或是男女合校確實是熱門討論話題，但因為考量廁所硬體設施，目前沒有規劃。

    彰化高中目前科學班及音樂班有招收女學生，其餘都是招收男生。（取自彰化高中官網）

    彰化高中目前科學班及音樂班有招收女學生，其餘都是招收男生。（取自彰化高中官網）

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