阿公也變雷射雕刻達人 龍崎數位機會中心玩轉學習沒城鄉差距

龍崎數位機會中心成果發表，雷射雕刻的系列創作受到矚目。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/10 16:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「采竹之鄉」美譽的台南市龍崎區是全市人口最少的行政區，市府在當地國小推動數位機會中心，讓資訊應用能力的學習沒有城鄉差距，成立迄今已12年，持續提供系列免費課程，深耕科技素養，其中又以雷射雕刻最受歡迎。

龍崎數位機會中心持續透過地方活動，發表課程推廣相關成果，最受矚目的是雷射雕刻，學員來自各行業，從服務生、作業員到公司主管，還有已屆7旬的退休阿公等，不分年齡，都展現出驚人的創造力。

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現任台南高雄數位機會中心計畫主持人的崑山科大資管系副教授賴正文說，學員透過課程完成個性化的雷雕，有些更將成果廣泛應用於專屬的紀念作品，甚至延伸到小型創業上，值得肯定。

賴正文提到，機會中心成立目的，在於推動數位平權，促進科技與生活融合的友善空間，深受社區居民喜愛的雷射雕刻課程，很鼓勵學以致用，結合藝術揮灑創意，發展出獨具個人風格的作品，成果豐碩。

賴正文說，中心持續開設多元課程，涵蓋基礎數位、創新應用等主題，藉由理論與實作，鄉親們不僅學到新技能，更獲得成就感，強化自信，為在地生活注入更多可能性。

賴正文說除了雷雕，近年來推出的系列攝影主題也很夯，還結合空山祭活動研習手機夜拍，迴響熱烈，未來將持續擴展課程內容與合作對象，讓更多龍崎鄉親從數位教育中受益，開啟更多創新與自我實現的機會。

龍崎數位機會中心成果發表。（記者吳俊鋒攝）

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