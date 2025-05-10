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    新北兒童安全嘉年華 5000人玩中學

    新北市「兒童安全嘉年華」登場，多元體驗攤位及Food超人帶動跳，吸引上千名親子到場同歡。（記者翁聿煌攝）

    新北市「兒童安全嘉年華」登場，多元體驗攤位及Food超人帶動跳，吸引上千名親子到場同歡。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/10 16:42

    〔記者翁聿煌／新北報導〕2025新北市兒童月系列活動最終場「兒童安全嘉年華」今日登場，多元體驗攤位及Food超人帶動跳吸引5千名親子同歡，新北市長侯友宜呼籲家長、社區鄰里及社會各界一起陪伴孩子成長，孩子是大家的寶貝，守護孩子平安快樂長大是政府的責任。

    新北社會局今年結合雙北世壯運，從3月至5月規劃兒童月親子歡樂系列活動，包括親子迷你運動會、親子館運動日、熊果運動城以及兒童安全嘉年華，提倡親子共同運動對促進親子關係及兒童身心健康的重要性。

    兒童安全嘉年華活動10日登場，社會局與新北市兒童教保協會攜手，並且有跨局處及單位合作設攤，從居家、健康安全和交通等面向，透過遊戲闖關及實境模擬體驗，強化孩子在成長階段安全知能，將兒童安全落實生活中，侯友宜也帶著交通和健康安全圖卡，為大小朋友解說安全知能，進行有獎徵答，並與幼兒於攤位體驗區進行早療評估，提醒早期療育的重要性。

    社會局長李美珍表示，新北市用多元政策，創造最優質、全台數量最多的公共托育中心，家外托育率達44%，也獨創「類家庭」安置失依兒少，接住失去家庭溫暖的孩子，從政府、家庭和社區的緊密合作，陪伴孩子健康長大。

    此外，活動現場也抽出「新北兒童月－熊果運動城」的加碼大獎，有日本雙人來回機票、大阪環球影城快速通關券、Switch主機及寶可夢集換式卡牌遊戲等好禮。李美珍說，感謝近7千位民眾參與熊果運動城闖關活動，線上抽獎結果將於13日公布於「新北社會局」臉書粉專及「2025新北市兒童月」官方LINE@。

    新北市「兒童安全嘉年華」10日登場，市長侯友宜與親子同歡。（記者翁聿煌攝）

    新北市「兒童安全嘉年華」10日登場，市長侯友宜與親子同歡。（記者翁聿煌攝）

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