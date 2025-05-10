高雄三鳳中街包粽活動 聽到汨羅江陳其邁大吃一驚原因曝

三鳳中街包粽活動，今年以「和風慶端午」為主題，市長陳其邁（中左）與立委各顯神通包粽子。（記者葛祐豪攝）

2025/05/10 16:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄南北貨集散地三鳳中街，今年包粽活動首度以和風為主題，今天（10日）邀請日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史出席，他提到不少日本人也知道楚國屈原自投汨羅江的故事，讓高雄市長陳其邁大吃一驚，透露他參加了25次三鳳中街包粽活動，第一次聽到楚國汨羅江，竟是出自日本人之口。

三鳳中街包粽活動，去年主打東南亞的南洋粽，今年以「和風慶端午」為主題，首次與日本台灣交流協會高雄事務所合作，延續往年50元銅板價的百人封街包粽活動，今天下午並邀請高雄日航酒店大廚瀨戶本秀人，當場包起日本關西風味粽。

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首度與會的日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，以日文夾雜中文說:「日本導覽旅遊手冊，特別有介紹三鳳中街」，談到端午節，他說日本是每年國曆5月5日，相傳西元8世紀，粽子從中國傳來日本，因此日本也有供奉粽子的習俗，也知道楚國屈原自投汨羅江的故事。

奧正史進一步說，日本的粽子各地不同，例如西日本多為類似糯米糰子的甜粽，就像台灣北部粽就與南部粽也有所不同。

今天出席的立委包括民進黨賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、李昆澤、林岱樺、黃捷及國民黨的柯志恩等人，他們都呼籲民眾來三鳳中街採買物美價廉的包粽食材，賴瑞隆小時候母親在賣粽子，他特別強調南部粽最好吃。

市長陳其邁上台致詞說，他從民國84年擔任立委起，陸續參加過25場三鳳中街包粽活動，從沒聽到有人說過楚國汨羅江，今天是第一次聽到，還是日本人說的，讓人差點忘記端午節的典故。

由於日本交流協會今年將組隊參加划龍舟賽，陳其邁也呼籲大家不要再分南北粽，要團結在一起，跟日本PK。

三鳳中街主委伍進昌表示，今年端午節包粽食材包括蝦米、花生、香菇等，價格平穩都沒漲價，只有干貝、糯米小幅調漲，預估從今天開始到端午節前一天，買氣會逐漸熱絡。

高雄日航酒店大廚瀨戶本秀人（左），當場包起日本關西風味粽，右為立委李昆澤。（記者葛祐豪攝）

三鳳中街今年端午節包粽食材，價格大都平穩。（記者葛祐豪攝）

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