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    大雨一直下！湖口老街「老街瀑布」奇景曝 「桐樂會」延到下週末

    新竹縣一整天大雨不斷，湖口老街老屋出現特有的「老街瀑布」。（擷取自湖口鄉形象商圈發展協會臉書粉專）

    新竹縣一整天大雨不斷，湖口老街老屋出現特有的「老街瀑布」。（擷取自湖口鄉形象商圈發展協會臉書粉專）

    2025/05/10 16:21

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕受鋒面影響，新竹縣今（10）日一整天大雨不斷，湖口老街老屋出現特有的「老街瀑布」；湖口鄉形象商圈發展協會原訂今、明兩天舉辦的「桐樂會」活動，延期到下週末同一地點舉行，手作活動則照常。

    新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會該，因應氣象署預告，週六、週日新竹縣有豪雨和雷雨，為了大家的安全與活動品質，原訂今明兩天舉行的「桐樂會」活動，包括音樂表演與遊戲打卡贈禮，全面延期一週，下週末同一地點舉行，詳細時程另行公告，敬請留意最新消息。手作活動部分，已報名梯次人員，不受天候因素影響，照常舉行。

    受到鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象署下午2點25分對新竹縣等多個縣市發布大雨特報，提醒民眾特別注意。而新竹縣除了湖口鄉和新豐鄉等低窪地區出現積淹水情況，關西鎮山區道路也傳出坍方。

    湖口老街的老屋出現特有的「老街瀑布」。（擷取自湖口鄉形象商圈發展協會臉書粉專）

    湖口老街的老屋出現特有的「老街瀑布」。（擷取自湖口鄉形象商圈發展協會臉書粉專）

    湖口老街的老屋出現特有的「老街瀑布」。（擷取自湖口鄉形象商圈發展協會臉書粉專）

    湖口老街的老屋出現特有的「老街瀑布」。（擷取自湖口鄉形象商圈發展協會臉書粉專）

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