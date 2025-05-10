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    廟方人員也意外！ 白沙屯媽祖停駕通霄鎮公所後繞回駐駕

    拱天宮主委洪文華說，進香路線全依媽祖婆旨意，對於媽祖婆停駕通霄鎮公所後再度繞回駐駕，許多人都大感意外。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    拱天宮主委洪文華說，進香路線全依媽祖婆旨意，對於媽祖婆停駕通霄鎮公所後再度繞回駐駕，許多人都大感意外。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    2025/05/10 16:15

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，預計於明天下午回宮，白沙屯媽祖今天中午抵達通霄鎮境內後，先在南華社區停駕休息後，下午1點10分起駕後進入通霄市區，媽祖婆先往通霄鎮公所停駕後，繞至鄰近通霄國小停駕，媽祖婆鑾轎再度出發後，又讓許多人意外於今天下午2點48分進入通霄鎮公所內駐駕，11日早上6點起駕。

    拱天宮主委洪文華說，進香路線全依媽祖婆旨意，對於媽祖婆停駕通霄鎮公所後再度繞回駐駕，許多人都大感意外。

    拱天宮總幹事陳春發表示，以往進香也曾有在苑裡鎮、通霄鎮其他處所駐駕紀錄。近幾年會駐駕通霄鎮通灣里慈后宮再出發主要因前主委黃木桂任內，當時慈后宮開始興建，媽祖才改至慈后宮駐駕。

    拱天宮廟方人員也說明，以往媽祖婆鑾轎回到通霄鎮，駐駕地點不固定，也曾於民宅駐駕，對於媽祖婆選擇在通霄鎮公所駐駕，著實讓大家意想不到。

    由於近年來報名參加徒步進香者持續攀升，今年高達32萬餘人，慈后宮廣場也擠得水洩不通。陳春發說，明天媽祖婆鑾轎起駕後，可能也會到慈后宮，不過一切仍依循媽祖婆旨意。

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