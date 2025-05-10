1個月3次變6次 台鐵放寬「訂票不付款」黑名單規定

旅客在網站上購票後可以到多處取票。（記者吳亮儀攝）

2025/05/10 15:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司在官方網站「個人訂票」頁面公告，自今年4月14日起，旅客在一個月內累積6次訂票未付款紀錄，將被停權1個月。而在此之前是一個月3次訂票未付款就會被停權。台鐵公司說明，這是因為沒取票比例已經從約三成降為不到一成，所以調整停權規定。

台鐵公司在官網公告，自4月14日起，旅客在於一個月內累積6次訂票未付款紀錄，將被停權1個月，已完成網路付款之訂單不列入計算。訂票後請依期限完成付款或在期限內取消訂單，以免影響後續訂票權益。旅客在4月14日前已被停權者，於停權期滿後依新規定辦理；若逾期未付款的紀錄發生在新措施實施前，系統仍會一併納入計算。

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在台鐵官網訂票後，會有一段時間給予訂票者去付款，可以立刻線上刷卡、也能持訂票代碼去便利商店或台鐵車站購票、列印票券。

台鐵公司說明，訂票停權措施旨在減少無效訂單、確保座位資源有效利用，並兼顧旅客彈性與公平性。這次調整主要考量包括兩點，第一，減少非惡意違規影響，部分旅客，特別是外籍旅客或訂票需求較高的旅客，因不熟悉規定或臨時行程變動，無法如期完成付款，導致停權。考量本公司新式城際列車投入營運，運能大幅提升，且現行訂票日期已延長28天以上，部分旅客因未注意而累積未付款紀錄，並非故意違規。

第二是兼顧短途旅運需求，依統計數據，近5年逾期未取票比率由30.9%降低至9.2%，逾期未付款訂單集中於乘車日前3日內，週五至週日占比最高，顯示短途旅客，特別是平日通勤旅客較少發生逾期未取票情況，現行停權措施若無彈性調整，可能對短途通勤旅客造成不便，進而影響台鐵公司收入。

台鐵公司表示，停權機制原設計在於避免旅客訂票後未取票或取消訂票，影響其他旅客訂票權利。台鐵公司提醒旅客，完成訂票後務必於取票期限內完成付款或取消訂票，確保自身訂票權益。

台鐵公司在官方網站公告新規定。（記者吳亮儀翻攝）

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