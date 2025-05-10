「虱目北門宴」席開百桌 李府千歲聖誕結合海味饗宴

「虱目北門宴」料理美味。（記者楊金城攝）

2025/05/10 16:09

〔記者楊金城／台南報導〕推廣台南北門虱目魚產業文化，北門區公所今天（10日）中午在三寮灣東隆宮舉辦「虱目北門宴」，結合李府千歲聖誕平安宴，席開百桌，氣氛熱烈，歡笑聲與美食香氣交織出屬於漁鄉的溫暖盛會。

「虱目北門宴」以北門特產虱目魚為主角，搭配北門多樣新鮮海味，推出11道豐盛料理，包括海鮮冷盤、魚蝦鮮羹、鰻魚米糕、日式炸魚柳、白醋蝦、三杯三鮮、魚柳手卷、絲瓜蛤蠣、魚五柳枝、龍膽火鍋及仙草凍，色香味俱全，饕客大呼過癮。

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台南市長夫人劉育菁、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、東隆宮董事長侯正仁、北門區長林建男等人出席盛宴，一起推廣虱目魚。

現場還有1元起標漁產品叫賣活動，並有樂團現場演奏、舞蹈演出，氣氛熱鬧，公所同步舉辦北門農特產推廣與產業行銷展，有北門虱目魚酥、魚肚、洋香瓜、紅蔥頭、蒜頭、小番茄、小西瓜、蘭花盆栽等，讓民眾不僅能享用料理，還能選購優質產品，打開北門農漁產品知名度。

三寮灣東隆宮歷史可追溯至1665年，廟內珍藏多件國寶級傳統工藝作品，文化底蘊深厚。今天也開放東隆宮文化中心免費參觀，感受北門獨有的宗教藝術與信仰。

林建男說，北門虱目魚採用鹹水淺坪養殖技術，肉質細緻甜美、無土味，歡迎全國遊客到北門漁村小旅行。

東隆宮李府千歲文化祭在平安宴「虱目北門宴」後，12日將舉辦祝嘏大典、廟會劇場、文化祭體驗。

「虱目北門宴」料理好吃，賓客喊讚。（記者楊金城攝）

台南市長夫人劉育菁（前右三）、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（前左三）、北門區長林建男（前右二）等人為虱目北門宴宣傳。（記者楊金城攝）

「虱目北門宴」料理美味。（記者楊金城攝）

北門區公所今天（10日）中午在三寮灣東隆宮舉辦「虱目北門宴」，結合李府千歲聖誕平安宴，席開百桌。（記者楊金城攝）

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