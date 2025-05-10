母親節去哪玩？嗨逛台南漁光島生活節

在南市安平區登場的「漁光島生活節」，上週末人潮盛況。（台南市文化局提供）

2025/05/10 16:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這週末過母親節，「漁光島生活節」有四四拍唱片行推出「放空聲活日」主題，邀請家庭與遊客在海風與音樂中，享受竹林綠意與海藍天的滿滿溫馨氛圍。

漁光島生活節於上週末由11組藝人接力演出，連2日共吸引10萬人朝聖，散場時7萬人集體過橋的畫面，形成「人流瀑布」在社群媒體上造成轟動。社群媒體（脆threads）更有大批網友盛讚「台南活動有感、生活有光」！

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南市文化局表示，漁光島生活節在脆threads上大批網友盛讚，連同2024台灣燈會、臺灣文博會、設計展以及甫結束的2025全中運，都因創新規劃而被網友提及並討論，備受讚譽，讓市府團隊獲得相當大鼓舞。

過去幾屆漁光島藝術節以自然地景融入藝術創作，讓國人認識「原來台南有這麼美的沙灘！」透過藝術創作，賦予漁光島新風貌。今年則是轉型為漁光島生活節，結合音樂、市集、森林講唱會、身心靈療癒體驗、親子互動遊戲等，讓大家看到漁光島更多的可能性與風貌。

市長黃偉哲表示，這幾年市府團隊透過地景藝術與藝文活動，讓漁光島這片海岸秘境「被看見」，今年漁光島生活節短短兩天已吸引超過10萬人潮，證明不再只是「被看見」，更是「被喜愛」，讓藝術走入日常，展現台南獨有的文化韻味與人文溫度。

漁光島生活節週末活動包括小島電台、放空餐桌、奈米型台南Ibiza等，還有「森林躲貓貓」，藏了3隻小「巷仔Niau」，但得先找到3隻大巷仔Niau，他們會給你線索，指引你去找「真正會躲的小隻」喵，適合親子家庭一起來漁光島感受「超chill的生活」！

漁光島生活節設計「森林躲貓貓」，邀請親子一起來尋找「巷仔Niau」。（記者洪瑞琴攝）

「漁光島生活節」這週末推出「放空聲活日」主題，邀請民眾來放輕鬆。（南市文化局提供）

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