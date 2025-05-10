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    走過一世紀培育英才無數 馬公石泉國小慶百週年

    馬公石泉國小百年校慶，最資深校友96歲陳鮑能孝出席參加。（記者劉禹慶攝）

    馬公石泉國小百年校慶，最資深校友96歲陳鮑能孝出席參加。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/10 15:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走過一世紀風華歲月，澎湖縣馬公市石泉國民小學，今（10）日舉行百週年校慶，邀請歷屆師長及校友返校參加，最年長是96歲第3屆校友陳鮑能孝，在子女陪同下返回母校，縣長陳光復、議長陳毓仁以地方父母官身份參加，石泉國小正式躋身為澎湖百年老校之一。

    石泉國小位於台灣澎湖縣馬公市，成立於1925年4月。學校位於馬公市郊區，屬於「偏遠地區」學校，學區包括石泉里、菜園里、前寮里和光華里，在近年馬公市區重心外移，還有師長、小朋友各項競賽優異表現下，於少子化減班風潮逆勢成長，班數不減反增。

    今日百年校慶，石泉國小光復後已有79屆畢業生，培育8000多名校友，作育英才無數，返校參加的傑出校友，包括行政院顧問陳成家、關務署長莊水吉、中山科學研究院院士莫德政、中央警官大學副校長莊德森、議員呂黃春金、莊光大等人，都專程返校參加。

    除了學術、政壇石泉人才輩出外，體壇實力也不容忽視，學生賴柏綸、周宜德，勇奪今年自由盃國小個人桌球錦標賽男生11歲組雙打冠軍，周宜德還拿到單打金牌；12強棒球賽金牌中華隊眼鏡拆彈手莊昕諺、職棒未來新星黃子豪都出自石泉國小。今日校慶重頭戲百週年標的物揭牌，由各界貴賓及創作者、也是石泉校友陳扶氣等人共同揭牌啟用。

    石泉國小一世紀歲月，幕後最大推手歷年師長返校。（記者劉禹慶攝）

    石泉國小一世紀歲月，幕後最大推手歷年師長返校。（記者劉禹慶攝）

    石泉國小百週年標的物，由各界嘉賓揭牌啟用。（記者劉禹慶攝）

    石泉國小百週年標的物，由各界嘉賓揭牌啟用。（記者劉禹慶攝）

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