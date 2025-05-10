外勤同仁母親節無法返家團聚 保六總隊推外送平台傳遞感謝媽媽活動

保六總隊外勤同仁見禮物送到媽媽手上時，趕緊與媽媽視訊，表達感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/10 14:41

〔記者邱俊福、吳昇儒／台北報導〕保安警察第六總隊於母親節前夕，為了讓無法返家慶祝的四個外勤大隊同仁，也能感謝母親的辛勞。今日特別設計了一項「親情密碼，心意達」活動，透過外送平台，讓執勤同仁訂購一份在家鄉本地、蘊含著與母親共同回憶的食物，讓無法在母親節當天相聚的他們，也能透過味蕾的共同記憶，再次感受與母親相處的溫暖時光。

保六總隊指出，此次母親節慶祝活動，特別為內、外勤同仁準備不一樣的活動。內勤同仁推DIY做蛋糕感謝媽媽辛勞，而外勤的同仁因需要堅守崗位，無法返家與母親團聚，決定推出「親情密碼‧心意達」母親節活動。

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該活動是請外勤同仁們透過外送平台APP幫在家鄉的媽媽挑選著神秘禮物，待下訂之後，手機螢幕上即時的配送進度，也牽動著他們的心，迫不及待想知道媽媽收到禮物時的表情。送達時，許多同仁立刻撥了電話跟媽媽視訊，非常溫馨感人。

有同仁訂了「暢遊」早餐給媽媽，意味著承諾帶媽媽完成「環遊世界」的夢想；接到同仁電話的媽媽也關心地問：「妳在臺北上班還好嗎？有沒有吃飽穿暖照顧好自己？」同仁暖心的回：媽，我已經長大了，會照顧自己，也會一直照顧妳！現場不少同仁當場紅了眼眶。

此外，為了幫外勤同仁補充體力，總隊長周煥興於今日凌晨前往市場挑選頂級的放山雞，並親自下廚熬製溫補雞湯，裝盛給參加活動的外勤同仁補充營養，也特別快送足夠份數，到各駐地給所有在班同仁享用，以傳達保六大家庭照顧同仁如同家人的心意，讓每位媽媽都能放心把孩子交給保六總隊。

總隊長周煥興表示，希望藉由本次充滿心意的母親節活動，向所有偉大的母親們致上最誠摯的祝福，也期許同仁們在守護社會治安的同時，不忘對家人表達愛與關懷，讓這份溫暖的力量成為他們堅守崗位的動力。

保六總隊外勤同仁見禮物送到媽媽手上時，趕緊與媽媽視訊，表達感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

總隊長周煥興特別於凌晨前往市場購買放山雞，燉給外勤同仁補身體。（記者吳昇儒翻攝）

總隊長周煥興特別於凌晨前往市場購買放山雞，燉給外勤同仁補身體。（記者吳昇儒翻攝）

總隊長周煥興在母親節幫外勤同仁準備最特別的禮物，讓他們堅守崗位時，也能表達對母親的感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

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