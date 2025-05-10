為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    外勤同仁母親節無法返家團聚 保六總隊推外送平台傳遞感謝媽媽活動

    保六總隊外勤同仁見禮物送到媽媽手上時，趕緊與媽媽視訊，表達感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

    保六總隊外勤同仁見禮物送到媽媽手上時，趕緊與媽媽視訊，表達感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/05/10 14:41

    〔記者邱俊福、吳昇儒／台北報導〕保安警察第六總隊於母親節前夕，為了讓無法返家慶祝的四個外勤大隊同仁，也能感謝母親的辛勞。今日特別設計了一項「親情密碼，心意達」活動，透過外送平台，讓執勤同仁訂購一份在家鄉本地、蘊含著與母親共同回憶的食物，讓無法在母親節當天相聚的他們，也能透過味蕾的共同記憶，再次感受與母親相處的溫暖時光。

    保六總隊指出，此次母親節慶祝活動，特別為內、外勤同仁準備不一樣的活動。內勤同仁推DIY做蛋糕感謝媽媽辛勞，而外勤的同仁因需要堅守崗位，無法返家與母親團聚，決定推出「親情密碼‧心意達」母親節活動。

    該活動是請外勤同仁們透過外送平台APP幫在家鄉的媽媽挑選著神秘禮物，待下訂之後，手機螢幕上即時的配送進度，也牽動著他們的心，迫不及待想知道媽媽收到禮物時的表情。送達時，許多同仁立刻撥了電話跟媽媽視訊，非常溫馨感人。

    有同仁訂了「暢遊」早餐給媽媽，意味著承諾帶媽媽完成「環遊世界」的夢想；接到同仁電話的媽媽也關心地問：「妳在臺北上班還好嗎？有沒有吃飽穿暖照顧好自己？」同仁暖心的回：媽，我已經長大了，會照顧自己，也會一直照顧妳！現場不少同仁當場紅了眼眶。

    此外，為了幫外勤同仁補充體力，總隊長周煥興於今日凌晨前往市場挑選頂級的放山雞，並親自下廚熬製溫補雞湯，裝盛給參加活動的外勤同仁補充營養，也特別快送足夠份數，到各駐地給所有在班同仁享用，以傳達保六大家庭照顧同仁如同家人的心意，讓每位媽媽都能放心把孩子交給保六總隊。

    總隊長周煥興表示，希望藉由本次充滿心意的母親節活動，向所有偉大的母親們致上最誠摯的祝福，也期許同仁們在守護社會治安的同時，不忘對家人表達愛與關懷，讓這份溫暖的力量成為他們堅守崗位的動力。

    保六總隊外勤同仁見禮物送到媽媽手上時，趕緊與媽媽視訊，表達感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

    保六總隊外勤同仁見禮物送到媽媽手上時，趕緊與媽媽視訊，表達感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

    總隊長周煥興特別於凌晨前往市場購買放山雞，燉給外勤同仁補身體。（記者吳昇儒翻攝）

    總隊長周煥興特別於凌晨前往市場購買放山雞，燉給外勤同仁補身體。（記者吳昇儒翻攝）

    總隊長周煥興特別於凌晨前往市場購買放山雞，燉給外勤同仁補身體。（記者吳昇儒翻攝）

    總隊長周煥興特別於凌晨前往市場購買放山雞，燉給外勤同仁補身體。（記者吳昇儒翻攝）

    總隊長周煥興在母親節幫外勤同仁準備最特別的禮物，讓他們堅守崗位時，也能表達對母親的感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

    總隊長周煥興在母親節幫外勤同仁準備最特別的禮物，讓他們堅守崗位時，也能表達對母親的感謝之意。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播