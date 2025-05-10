師生與校友攜手打造多樣原生綠籬 竹縣東興國小綠籬計畫獲全國第一

東興國小於綠籬全區設置再生木頭解說牌，並設有QR Code互動學習。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/05/10 14:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東興國小獲教育部補助150萬辦理「校園綠籬專案計畫」，透過師生與校友共同打造多樣原生綠籬，將校園轉化為本土植物教育場域，榮獲國小組全國第一名，日前接受教育部頒獎，成為國內環境教育與綠色校園改造的標竿典範。

縣府教育局表示，東興國小以環境教育融入日常為理念，將「綠籬計畫」與校本課程緊密結合，推動師生共同參與可食用植物的栽種與食農教育，由學生親手照護植物、將廢棄木材再利用製成解說牌，並結合親師生的DIY共學活動與攀樹體驗，將環境教育從課室延伸至生活，深度連結社區，實踐SDGs目標，打造安全、友善、包容的綠色公共空間。

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東興國小表示，去年利用暑假期間建置綠籬，讓原本生硬的水泥外牆有了新氣象，學校考量到新竹地區的強風特性，栽種多種耐風、防風的台灣特有種植物，包含月橘、金毛杜鵑、鵝掌藤和黃梔花等，另外也種植日本女貞、金毛杜鵑等，讓校園在不同季節呈現多層次的綠意與繽紛色彩，美化環境也惠及全校師生。

總務主任林怡君說明，綠籬全區新設置再生木頭解說牌，介紹植物的特性及其在日常生活中的應用，提升師生及周邊居民對環境生態的認識。除了靜態的實地觀察，解說牌上還有QR Code，提供孩子們互動學習的機會。學校也舉辦有獎徵答活動，讓學生在玩樂中學習。

東興國小在三年級的自然領域課程中，結合植物單元，聘請專業講師進行校園植物導覽，帶領孩子們繞著校園的綠籬一周，觀察植物的葉脈、花朵和果實。學生們樂喊「原來學校擁有如此豐富的植物，為昆蟲和鳥類提供了良好的生長環境！」，充分意識到校園環境與生態之間息息相關，而綠籬的建置對生態環境有著極大的助益。

此外，東興國小今年推動食農教育運動，建立學生均衡飲食的消費觀念及習慣，並試驗舉辦「多吃一口飯」活動，共同實踐食農惜食、永續環境的觀念。縣長楊文科肯定東興國小為校園注入積極的生態影響與美學價值，更透過課程內化學生對「永續校園」的認同與行動力。

新竹縣竹北市東興國小辦理113年「校園綠籬專案計畫」榮獲國小組全國第一名，步道綠意盎然。 （擷取自新竹縣政府官網）

東興國小板苔球手作課程。 （擷取自新竹縣政府官網）

東興國小攀樹課程。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣竹北市東興國小獲教育部補助150萬元，辦理「校園綠籬專案計畫」，榮獲國小組全國第一名，日前接受教育部頒獎。（擷取自新竹縣政府官網）

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