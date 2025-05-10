基隆信義公共托育家園推夜間臨托 從晚間7時到翌日上午7時

基隆市信義公共托育家園即日起推出夜間臨時托育服務。（基隆市政府提供）

2025/05/10 13:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市去年底開辦日間臨時托育服務，讓家長輕鬆不少，也有家長反映晚上要加班、上夜班，基隆市政府為即日起在信義公共托育家園推出幼童夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間7時至翌日上午7時，減輕家長負擔。

市府兒童及少年事務處說，去年全市7個據點推出日間定點臨時托育服務，讓家長臨時有事可以方便托育，廣受好評。

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但有不少家長反映，他們在夜間可能面臨突發情況，比如要加夜班，擔心晚上小孩沒人照顧，市府因此規畫試辦夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間7時至翌日上午7時。

林姓家長說，公司有時必須上夜班，晚上9時才能下班，夜間托育很有必要。李姓婦人表示，她在醫院上班，有時要輪值夜班工作到隔天上午，有夜間托育真是令人安心。

兒少處副處長吳雨潔表示，這項服務將由專業的托育人員以1比2的比例照顧幼童，服務的收托幼童人數上限為8人；收費方面，晚間7點至11點共收費400元；夜間從晚間11時至上午7時則為600元，要讓更多家庭受惠。

兒少處長林麗蟬表示，市府希望透過夜間臨時托育服務，期望成為家長育兒的最佳後盾，讓他們在面對突發情況時小孩有專業照顧。

基隆市信義公共托育家園即日起推出夜間臨時托育服務。（基隆市政府提供）

基隆市信義公共托育家園即日起推出夜間臨時托育服務。（基隆市政府提供）

基隆市信義公共托育家園即日起推出夜間臨時托育服務。（基隆市政府提供）

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